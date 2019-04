Má na to 28 dní: Izraelský prezident poveril Netanjahua zostavením vlády

Izraelský prezident Reuven Rivlin v stredu formálne poveril doterajšieho premiéra Benjamina Netanjahua zostavením budúcej koaličnej vlády. Netanjahuova pravicová strana Likud má po voľbách najširšiu podporu ostatných strán.

Voľby sa konali 9. apríla a Likud z nich vyšiel s 35 mandátmi v 120-člennom parlamente. Dobre si viedli aj ďalšie pravicové strany, rovnako ako náboženské, ktoré chcú ísť s Likudom do vlády. Dohromady budú mať 65 mandátov.

Rivlin v minulých dňoch konzultoval s predstaviteľmi 11 strán, ktoré sa do parlamentu dostali, aby získal predstavu, ktorý politik získa najširšiu podporu na zostavenie vlády. Už v utorok oznámil, že je to Netanjahu. Rovnaký počet mandátov ako Likud získala centristická formácie Modrá a biela, tá ale so svojimi spojencami dohromady nedisponuje nadpolovičnou väčšinou poslancov.

Netanjahu má na zostavenie koalície 28 dní s možnosťou štrnásťdňového predĺženia. Bude to jeho piaty premiérsky mandát. V najbližších dňoch bude rokovať s kandidátmi na ministerské posty.