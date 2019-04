Zosadený sudánsky prezident môže požiadať o azyl: Prekážkou nebude ani zatykač

Zosadený sudánsky prezident Umar Bašír môže v prípade záujmu požiadať o azyl v Ugande, pričom nebude prekážkou ani zatykač, ktorý na neho v minulosti vydal Medzinárodný trestný súd (ICC).

Tlačovej agentúre DPA to povedal v stredu ugandský štátny tajomník pre medzinárodné vzťahy Henry Okello Oryem. "Ak by prišiel Bašír do Ugandy, bol by vítaný. Čo je zlé na tom, poskytnúť mu azyl?" vyjadril sa o dlhoročnom lídrovi Sudánu, ktorého minulý týždeň zosadila armáda.

"Ak Bášír požiada o azyl, aby prišiel sem, zvážime to a nebudeme sa ospravedlňovať ICC. Domnievame sa, že ICC nemá už nijakú dôveryhodnosť. Skončil," dodal ugandský štátny tajomník. Sudánska armáda zosadila a zadržala Bašíra po niekoľkých mesiacoch masových protestov proti jeho vláde. Vedenie krajiny prevzala vojenská rada, ktorá však vyhlasuje, že nejde o prevrat.

Medzinárodný súd so sídlom v holandskom Haagu požaduje zatknutie Bašíra v súvislosti s vojnovými zločinmi a genocídou spáchanými v sudánskom regióne Dárfúr.