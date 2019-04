Zbierka na opravu Notre-Dame dosiahla astronomickú cifru: O takej sume sa Francúzom asi ani nesnívalo

Julien Le Bras (32) sa hrdil tým, ako jeho firma ochráni historickú katedrálu. Teraz sa vyšetrovatelia katastrofického požiaru v Notre-Dame sústreďujú práve na pracovníkov jeho spoločnosti Le Bras Freres, ktorí pracovali na oprave centrálnej vežičky.

Tá sa pod náporom plameňov úplne zrútila. Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce teraz obnoviť katedrálu za päť rokov, odborníci namietajú, že to potrvá omnoho dlhšie. Firma Le Bras Freres získala vlani kontrakt na opravu vežičky za päť miliónov eur.

„Našou prvou myšlienkou je ochrana pamätihodností historických budov. Je to v našej DNA,“ vyhlásil vtedy Julien Le Bras. Dodal, že je hrdý na schopnosti firmy a že zaistí, aby vežička nebola pri opravách poškodená. „Cieľom je zachovať čo najviac pôvodných prvkov a nijako neohroziť budovu,“ dodal.

Teraz je vežička úplne zničená a s ňou aj takmer celá drevená strecha katedrály. Tá navyše na viacerých miestach prerazila kamenné klenby chrámu a horiace trosky popadali dovnútra. Interiér sa našťastie podarilo hasičom zachrániť. Dokonca vydržali aj všetky tri vzácne okná s farebnými vitrážami. Pôvodne panovali obavy, že sa roztavili alebo rozbili. Vyšetrovatelia zatiaľ nechcú špekulovať o príčinách, ale sústreďujú sa na pracovníkov Le Bras Freres.

Šéf firmy tvrdí, že „všetky bezpečnostné opatrenia boli dodržané a žiadny z pracovníkov nebol na mieste v čase, keď sa požiar začal“. V priestore pod vežičkou, kde vyšľahli prvé plamene, pracovalo v pondelok 12 robotníkov. Používali aj elektrické nástroje. Práce zanechali medzi 17.00 a 17.30 hod. Poplach sa prvýkrát ozval o 18.20 hod., ale vtedy ešte nič nezistili. Miesto, kde horí, odhalili až o pol hodiny neskôr.

Výsledkom požiaru sú obrovské, no nie nenahraditeľné škody. Katedrála bola podľa miestnych médií „vážne zranená a krváca, no nesklonila sa a bojuje ďalej“. A spolu s ňou aj celý národ. Zbierka na obnovu chrámu, do ktorej prispeli aj najbohatšie francúzske rodiny a firmy, už dosiahla miliardu eur. Ozývajú sa aj kritické hlasy, že predtým sa na opravu Notre-Dame peniaze nemohli nájsť a svedomie sa prebudilo až teraz.

Pravda je, že audit francúzskeho ministerstva kultúry v roku 2014 zistil, že na opravy treba 150 miliónov eur a následne ich robili iba postupne na etapy. Nedávno dokončili strechu a teraz prebiehali práce na centrálnej vežičke, ktoré stáli spomínaných 5 mil. eur.

Ako dlho to potrvá?

Prezident Macron teraz tvrdí, že Notre-Dame opravia do piatich rokov a vynovená katedrála bude ešte krajšia. Odborníci však nad týmto plánom krútia hlavami. Najväčší optimisti to odhadujú na 10 -15 rokov, niektorí hovoria aj o viacerých desaťročiach. Problém je v tom, že netreba nahradiť len drevenú strechu. Sálajúca horúčava narušila pevnosť kamenných klenieb. Tie budú musieť najskôr starostlivo preskúmať a poškodené časti strhnúť a postaviť nanovo. A to môže byť zdĺhavý proces.