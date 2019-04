Malý Dunaj a Váh skrývali vražedné zbrane: Bol jednou z nich popravený Kuciak? Vyšetrovateľ vyslovil podozrenie

Spolupráca priniesla prvé ovocie! Necelý týždeň po tom, ako sa bývalý vojak Miroslav Marček priznal, že Kuciaka so snúbenicou zastrelil on, a nie jeho bratranec Tomáš Szabó, zabezpečila polícia dôležité dôkazy k dvom prípadom vrážd.

Na miestach, ktoré vyšetrovateľom ukázal nový spolupracujúci obvinený, našla polícia pištoľ a hlaveň z ďalšej zbrane. Ako to pomôže vyšetrovaniu? Už pár hodín po tom, ako sa Miroslav Marček priznal k dvojnásobnej vražde vo Veľkej Mači, polícia s potápačmi prehľadávala vodné plochy v Kolárove. Nasmerovať ich tam mal samotný Marček. Pátraním žili aj miestni obyvatelia.

„Je to rok. Tam sú metrové nánosy bahna, stretávajú sa tam dva silné prúdy Váhu, neverím, že to nájdu,“ povedala pri pohľade z kolárovského mosta zamestnankyňa miestnej reštaurácie. Dlho sa zdalo, že bol jej odhad správny, v stredu ráno portál tvnoviny.sk informoval, že polícia a záchranári z Komplexnej centrálnej záchrannej služby našli v predchádzajúcom dni hneď dva dôkazy. Prvým dôkazom vyloveným z Váhu na základe Marčekovej indície mala byť hlaveň zbrane.

Nie je jasné, či ide o tú, z ktorej po výstrele zomrel Ján s Martinou, zistí to až expertíza. Zbraň sa nenašla celá pravdepodobne preto, lebo ju vrahovia pred vyhodením rozobrali, aby policajtom sťažili prácu. Vnútri hlavne sa totiž nachádza nezameniteľné drážkovanie, ktoré vystrelený náboj spoľahlivo priradí k zbrani, z ktorej bol vystrelený.

Druhým dôkazom, tentoraz nájdeným v Malom Dunaji, má byť pištoľ, ktorá usmrtila podnikateľa Petra Molnára. V tomto prípade mal Marček takisto vziať vinu na seba. Má ísť o zbraň nemeckej výroby. Do úvahy tak pripadá napríklad Walther, Sauer či napríklad Blaser.

Nedokazuje to, že strieľal Marček

Jozef Šátek, vyšetrovateľ

Otvoriť galériu Jozef Šátek, vyšetrovateľ. Zdroj: anc Hlaveň by bola úplne postačujúca, ak na ňu vrah ukázal a nebolo ňou žiadnym spôsobom mechanicky manipulované. To znamená, ak nebola hlaveň zvnútra vybrúsená, zachovalo sa drážkovanie, dá sa stotožniť s guľkami nájdenými v telách zavraždených. Musíme byť v tom optimizme opatrní. Pre mňa je nepochopiteľné, že keď sa niekto prizná, hneď sa o ňom hovorí ako o vrahovi.

To môže byť účelové. Ak sa na mieste nenašla DNA, znamená to, že sa nedá vylúčiť, že tam v určitej chvíli bol Marček so Szabóom spoločne, alebo že Marček klame. To, že ukázal miesto, kde sa nachádza zbraň, automaticky neznamená, že hovorí pravdu. Idú robiť rekonštrukciu, ktorá má niečo dokázať.