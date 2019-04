Nebezpečný nález v Košiciach, miestni sú zhrození: Za múrom škôlky ležali injekčné striekačky!

Hrôzostrašný nález! Päť pohodených injekčných striekačiek našla Košičanka pod múrom oplotenia materskej školy v košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. Mimoriadne nebezpečný odpad mohol skončiť v rukách detí, ktoré sa mohli pichnúť a infikovať sa nebezpečnými chorobami.

Prípadom sa zaoberá už aj polícia. Podľa starostu mestskej časti Miloša Ihnáta je drogová kriminalita v jeho časti minimálna. „Pamätám sa, že asi pred 13 rokmi bolo Sídlisko Ťahanovce po Petržalke v Bratislave najproblémovejšie pre drogy. Obrat k lepšiemu nastal po roku 2008, keď tu zriadili oddelenie polície. Odvtedy o drogovej činnosti takmer nepočuť,“ prezradil Ihnát.

Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová uviedla, že po zistení nálezu zabezpečili príslušníci obvodného oddelenia PZ Košice miesto činu, striekačky zaistili a dodala: „Budú zaslané na expertízne skúmanie.“ Vedenie mesta reagovalo, že mestská polícia v uvedenej lokalite zvýši kontrolu verejného poriadku.

„Od zistenia predmetného nálezu budú zo strany obvodného oddelenia Policajného zboru Košice Sídlisko Ťahanovce v rámci výkonu hliadkovej služby vykonávané kontroly objektov a tiež okolia základných a materských škôl,“ dodala Mésarová. Podľa miestnych je takýto nález na sídlisku nezvyčajný, no o to viac pohoršujúci. Deti by pri hre mohli spadnúť a pichnúť sa kontaminovanou ihlou. Preto sú na mieste zvýšené preventívne opatrenia zo strany polície.

Hrozia pohlavné choroby

Ondrej Bobík, odborník na infekčné choroby

Pri dotyku s takýmto materiálom je veľkou hrozbou infekčná žltačka, ďalšie črevné ochorenia spojené s hnačkami. Hrozí aj možnosť kontaminácie pohlavne prenosnými ochoreniami.