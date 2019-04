Martin zo Žiliny povedal rodičom, že ide von, nevrátil sa už týždeň: Zúfalá rodina prosí o pomoc

Po mladom mužovi sa akoby zľahla zem. Martina Krajčíka (28) zo Žiliny nevideli od 11. apríla od 20.00 hodiny, keď odišiel z miesta trvalého bydliska a doteraz nikomu nepodal žiadnu správu o svojom aktuálnom pobyte a pohybe. Rodina je zúfalá a prosí o pomoc.

Pri odchode z domu Martin povedal rodičom, že ide von. Nepovedal im však kam ani s kým. Vtedy mal oblečenú sivú mikinu s kapucňou, tmavomodré rifle, biele tenisky a sivú teplákovú bundu. Mladík je vysoký 176 cm, štíhly, má krátke blond vlasy a modré oči. Hovorí trochu tichšie, no jasne artikuluje.

Podľa informácií by sa dal poznať aj podľa koženého opasku hnedej farby, sivých hodiniek, striebornej retiazky a so sebou si zobral aj ruksak čiernej farby. Rodina tvrdí, že nemal žiadne problémy v práci a nemalo by ísť ani o nešťastnú lásku. V prípade, že osobu zbadáte, neodkladne kontaktujte políciu na čísle 158.