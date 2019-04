Desivý nález v Hrone: Auto plné krvi patrilo Miriam, politička z SaS záhadne zmizla!

Tereniak majú, po nej akoby sa zľahla zem. Polícia vyhlásila pátranie po okresnej predsedníčke SaS Miriam Martišovej (41) z Poltára. Jej luxusný biely Range Rover sa našiel v utorok ráno v rieke Hron neďaleko Žiaru nad Hronom.

V aute bolo množstvo krvi. Zúfalá matka političky Vladimíra sa domnieva, že jej dcére niekto ublížil. Šokovaní sú aj členovia strany SaS. Miriam odišla podľa jej mamy v pondelok okolo 12.00 hod. na pracovné stretnutie do Komárna. Podľa našich informácií však mala od piatka v práci nahlásenú dovolenku. Až večer, krátko pred pol siedmou, zatelefonovala priateľovi Vladimírovi, že už ide domov.

Odvtedy o nej nik z rodiny a blízkych nepočul. „Jej motorové vozidlo bolo nájdené v utorok ráno približne kilometer za Žiarom nad Hronom v smere na Zvolen. Doposiaľ sa nezvestnú osobu nepodarilo vypátrať,“ uviedla banskobystrická krajská hovorkyňa polície Mária Faltániová. Po peknej blondíne pátrajú aj potápači.

Ublížil jej niekto?

Miriamino zmiznutie nesú veľmi ťažko jej jediná dcéra Simona a mama Vladimíra. „Prosím, ak niekto vie niečo, alebo kde je moja dcéra, nech sa ozve. Táto neistota je hrozná,“ hovorí nešťastná mama nezvestnej ženy. Dcéru videla naposledy v sobotu a telefonovala s ňou v nedeľu. „V utorok mala prísť za mnou. Mala pracovné stretnutie, my sme sa jej do pracovných vecí nestarali, no nevieme o tom, že by mala nejakých nepriateľov. Nikto sa jej verejne nevyhrážal, bola by nám to povedala,“ domnieva sa Vladimíra, ktorá si myslí, že dcére niekto ublížil na inom mieste a auto k Hronu nastrčil.

Sulík ju vychválil

Miriam figuruje v niekoľkých firmách. Zaujímavé je, že nedávno si zmenila meno. Sympatická blondína je zároveň aj okresnou predsedníčkou strany SaS. Len pred pár mesiacmi ju v relácii spravodajskej televízie chválil predseda strany Richard Sulík. Polícia žiada občanov, aby akékoľvek informácie o nezvestnej oznámili na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na linku tiesňového volania č. 158.

Netušíme čo sa stalo

Róbert Buček, hovorca SaS

Pani Martišová je členkou SaS od 24. augusta 2017 a okresnou predsedníčkou pre okres Poltár od 10. júna 2017. Z jej zmiznutia sme nemilo prekvapení. Netušíme, čo sa stalo, a, samozrejme, máme o ňu strach. Dúfame, že to bude mať dobrý koniec.

Miriam Martišová (41)