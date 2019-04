Dobrá správa pre dôchodcov: Na Vianoce môžu dostať príspevok až 200 eur!

Dôchodcovia, pozor! Aj keď sa práve začínajú veľkonočné sviatky, teraz sa tvorí rozhodnutie o tom, aký vysoký bude tohtoročný vianočný príspevok a kto bude mať naň nárok. Vláda včera schválila návrh zákona, z ktorého vyplýva, že najvyššia dávka by sa zdvojnásobila, takže by dosiahla až 200 eur.

Koľko eur by vám patrilo po novom? Tohtoročný vianočný príspevok bude najštedrejší v histórii. Vláda včera schválila návrh, aby sa dávka zdvojnásobila.

K dôchodku do výšky životného minima bude patriť rovných 200 eur. V ostatných prípadoch sa príspevok primerane zníži. Aktuálne životné minimum je 205,07 eura mesačne, od júla to môže byť 210 eur. „Chceme tak ešte viac pomôcť seniorom s nižšími penziami vo vianočnom období,“ hovorí minister Ján Richter.

Ľudí s nárokom na vianočný príspevok z roka na rok pribúda. Súvisí to s tým, že hranica nároku naň, ktorú predstavuje 60 percent priemernej mzdy, sa automaticky zvyšuje. Ministerstvo práce navrhuje ešte väčšie rozšírenie okruhu poberateľov. Na výplatu dávky bude stačiť dôchodok do 65 percent priemernej mzdy. Tento rok to predstavuje 658,50 eura. Pred Vianocami by si mohlo polepšiť asi 1 276 000 osôb.

Výška dávky

December 2018

Ak dôchodok neprevyšuje životné minimum (205,07 € mesačne), príspevok bol 87,26 €.

príspevok bol V ostatných prípadoch sa príspevok vypočítal podľa vzorca: 87,26 - 0,18 * (dôchodok - životné minimum).

Príspevok k penzii do 2-násobku životného minima (410,14 €) sa ešte zvýšil o 12,74 €.

December 2019

Ak dôchodok neprevyšuje životné minimum, príspevok bude 200 €.

Ak je penzia vyššia, ale je do 2-násobku životného minima, príspevok sa vypočíta takto: 200 - 0,36 * (dôchodok - životné minimum).

K ešte vyššej penzii bude patriť príspevok podľa vzorca: 174,52 - 0,36 * (dôchodok - životné minimum).

Hranica nároku

December 2018

Nárok na príspevok ste mali, ak váš dôchodok alebo súčet vašich dôchodkov dosahuje najviac 60 % priemernej mzdy v predchádzajúcom roku (572,40 €).

December 2019

Bude stačiť dôchodok do 65 % priemernej mzdy v minulom roku.

Priemerná mzda v roku 2018 dosiahla 1 013 €, takže príspevok bude patriť k penzii do 658,50 €.

Ďalšie podmienky

Starobný, predčasný, invalidný, sociálny alebo pozostalostný dôchodok zo Sociálnej poisťovne alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia.

Výplata penzie v decembri aktuálneho kalendárneho roka a

Bydlisko na Slovensku.

Kedy a ako

Vianočný príspevok sa vypláca v decembrovom termíne výplaty dôchodku.

O nič nežiadate, Sociálna poisťovňa peniaze poukáže automaticky.

Buď vám ich pošle poštou alebo na účet, tak ako vám posiela penziu.

Vedeli ste?

Vianočný príspevok nepodlieha exekúcii. Na rozdiel od dôchodku nie je príjmom, ale štátnou sociálnou dávkou. Ak vám exekútor zablokuje účet v banke, kontaktujte Sociálnu poisťovňu. Na požiadanie vám vydá potvrdenie, na základe ktorého sa dostanete k sume zodpovedúcej príspevku.