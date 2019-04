Bača Miroslav niečo také ešte nevidel: Medveď si zasekol hlavu v nádobe, chodil tak minimálne dva dni

S maškrtením to poriadne prehnal! V stredu ráno čakalo baču z podtatranských lúk nečakané prekvapenie. Keď zbadal chlpáča s kovovou kanvou namiesto hlavy, neveril vlastným očiam. Našťastie, nespanikáril, ale zavolal ochranárov.

Po lúke sa totiž nepreháňala príšera v brnení, ale nešťastný medveď Rudo. Toľko maškrtil, až mu hlava zostala v nádobe na mlieko. Bača Miroslav z Hýb (okr. Liptovský Mikuláš ), ktorý pasie ovce už roky, niečo podobné nikdy nevidel. Po tom, ako si pretrel oči, mu bolo jasné, že vystresovaný maco potrebuje pomoc. „Medvede sú po zimnom spánku vyhladované a chcú si nájsť čo najrýchlejšie potravu. Strčil hlavu do nádoby a von ju už nedostal. Zavolal som okamžite lesníkovi, nech mu ide pomôcť,“ prezradil Novému Času bača. „Bezhlavý“ chlpáč následne postavil do pozoru celú správu TANAP-u.

Šelmu uspali

„Zavolal som veterinára, ktorý si vzal narkotizačnú pušku a išli sme na miesto,“ povedal riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko. Našťastie šelmu rýchlo našli a uspali ju. Potom jej úspešne stiahli kanvu z hlavy. „Je to stará nádoba na mlieko, v ktorej boli ešte zvyšky lepkavej melasy pre kone. To mu zavoňalo, strčil tam hlavu a tá sa mu tam doslova prilepila,“ uviedol Majko.

Hrozila mu smrť

Po úspešnej operácii dostal maco kofeínovú injekciu na prebratie a tackajúc sa hľadal najbližší zdroj vody. „Je to asi trojročný samec a s takto zaseknutou hlavou sa túlal minimálne dva dni. Bol už vysilený a po poli sa doslova kotúľal,“ priblížil šéf tatranských ochranárov. Našťastie sa vymotal z lesa na pole, kde ho zbadal bača. Inak by podľa Majka do 2 dní uhynul na dehydratáciu. „Nie je to jediný prípad, keď sa zviera takto dostalo do pasce. Aj toto je ukážka, ako prírodu ohrozujú odpadky,“ uzavrel ochranár.