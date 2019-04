Podľa Cigánikovej sa v štátnych nemocniciach plytvá peniazmi: Podozrivé fakty

Najviac sa v rámci rezortu zdravotníctva míňa v štátnych nemocniciach. Tvrdí to členka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre zdravotníctvo Jana Cigániková (SaS).

Reagovala tak na tvrdenia Asociácie nemocníc Slovenska (ANS), ktoré v stredu avizovali, že niektoré nemocnice kvôli chýbajúcim financiám na pokrytie sociálnych balíčkov a rekreačných poukazov budú musieť vypovedať koncom apríla zmluvy so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).

Štát by mal podľa poslankyne platbu za svojich poistencov zvýšiť v tom prípade, keď sa prijmú legislatívne zmeny, ktoré negatívne ovplyvnia hospodárenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. To sa však podľa nej doposiaľ nestalo. "Súhrnná implementačná správa, ktorá vyšla nedávno, hovorí o tom, že sú ešte rezervy v rezorte ministerky zdravotníctva, na ktorých by vedela ušetriť nejaké peniaze... Štátne nemocnice nakupujú podľa tejto správy špecializovaný zdravotnícky materiál, takisto lieky výrazne drahšie ako súkromné nemocnice. Takisto diagnostiku obstarávajú výrazne drahšie a zároveň medzi sebou veľmi rozdielne, čo hovorí o tom, že Útvar pre riadenie podriadených organizácií reálne nefunguje," povedala opozičná poslankyňa.

Podľa Cigánikovej by vedela financie ušetriť aj revízia úhrad liekov. Zdroje na dofinancovanie sektora by sa podľa jej slov mohli nájsť napríklad aj v schválenej rezerve na legislatívne a iné zmeny, kde by malo byť k dispozícii približne 65 miliónov eur. Rovnako hovorila aj o rezerve na investičné projekty, ktorá by mohla priniesť 53 miliónov eur. Pomôcť by mohla aj rezerva na rýchlejšiu realizáciu a väčší počet projektov v rámci eurofondov, kde by malo byť okolo 200 miliónov eur.

Ako Cigániková dodala, bolo by vhodné, keby šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) presne vyčíslila, koľko peňazí ešte chýba. Zároveň ju vyzvala, aby sa spolu so zdravotnými poisťovňami, ministrom financií a nemocnicami dohodli na riešení problému tak, aby nemusel trpieť pacient.