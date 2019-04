Andrea Šprochová po strate bábätka po prvý raz v spoločnosti: Farba jej šiat hovorí za všetko

Návrat do spoločnosti. Moderátorka Andrea Šprochová utŕžila spolu s manželom Štefanom Šprochom veľkú ranu od života, keď v novembri minulého roku prišli o dieťatko. A hoci sa po mesačnej pauze, ktorú si po tragickej udalosti dopriala, vrátila späť do práce, na návrat do spoločnosti sa ešte necítila. Až doposiaľ. Známa ryšavka totiž nechýbala na prestížnom galavečeri, kde po dlhej dobe konečne žiarila šťastím.