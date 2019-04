Špirko by mal hrať už proti Rakúšanom, jeho pokračovanie vo Zvolene je otázne

Útočník Rastislav Špirko (34) by mal vo farbách slovenskej hokejovej reprezentácie absolvovať už tohtotýždňové zápasy proti tímu Rakúska.

Slováci sa v rámci prípravy na májové majstrovstvá sveta (10. - 26. mája v Bratislave a Košiciach) predstavia v piatok 19. apríla v Salzburgu a o deň neskôr v Innsbrucku. "Ak ma tréneri nominujú, tak by som mal nastúpiť v zápasoch proti Rakúsku," prezradil 34-ročný Špirko.

Martinský rodák vo farbách tipsportligového Zvolena absentoval v závere sezóny zo zdravotných dôvodov, naskočil iba do záverečných duelov "rytierov" v neúspešnom semifinále play-off proti Nitre. S reprezentáciou sa pripravoval aj počas minulého týždňa, ale do stretnutí proti Nemcom v Kaufbeurene a Garmisch-Partenkirchene nezasiahol.

"Cítim sa lepšie ako pred týždňom. Myslím si, že môžem podať výkon, ako sa patrí," ozrejmil a pokračoval: "Robil som, čo som mohol. Týždeň mi veľmi pomohol. Do duelov v Rakúsku ešte mám na to pár dní. Je to na dobrej ceste."

Špirko pred tohtotýždňovým blokom prípravy nevedel dostatočne detailne opísať súpera, proti ktorému Slováci nastúpia. "Rakúsko bude isto nevyspytateľný súper."

Od nasledujúceho týždňa sa k reprezentácii SR pripoja už aj hráči z NHL, preto pre hokejistov z Európy zostane menej miest do záverečnej nominácie na MS. "Prídu hráči z NHL a miest v kádri pre šampionát budú menej. Ja si pôjdem svoje. Budem sa snažiť hrať čo najlepšie a bude na tréneroch, aby vybrali hráčov, ktorí im sadnú do koncepcie a ktorým budú veriť," pridal svoj pohľad Špirko.

Ostatný súťažný ročník strávil na klubovej úrovni pod Pustým hradom, ale či tam bude hrať aj v ďalšej sezóne, ešte nevie. "Vo Zvolene momentálne ani sami nevedia, čo sa bude diať, kto bude pokračovať a s akými cieľmi či sponzormi pôjdu ďalej. Situácia je momentálne nejasná. Nateraz ešte neviem odpovedať, či som vo Zvolene skončil alebo nie," dodal Špirko.