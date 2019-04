Košice sa pred šampionátom pripravujú na nápor ľudí: Záchytné parkoviská, posilnená MHD a to nie je všetko

Dopravné obmedzenia pre blížiace sa majstrovstvá sveta (MS) v ľadovom hokeji sa v Košiciach začnú 8. mája.

Pre návštevníkov budú počas šampionátu zriadené záchytné parkoviská aj infopointy. Pre cestujúcich s platnou vstupenkou na zápas bude mestská hromadná doprava (MHD) v daný deň zadarmo. Ako organizátori na stredajšom brífingu informovali, MS v Košiciach sa počas 14 dní zúčastní okolo 200 000 návštevníkov.

Od 8. mája dôjde k uzatvorenie Kukučínovej ulice, kde bude vytvorená zóna pre peších na vstup a výstup z fanzóny. Dňa 9. mája sa začne s reguláciou dopravy na Nerudovej ulici, kde bude vstup povolený iba rezidentom. "Od 10. do 23. mája očakávame krátkodobé uzatvorenie cestnej premávky na ulici Štúrovej v blízkosti Steel arény. Premávka bude uzatváraná zhruba jednu hodinu pred začiatkom hokejových zápasov. V dňoch, keď budú dvojzápasy od 15.00 h a keď budú trojzápasy od 11.00 h. Premávka sa uzatvorí v úseku od križovatky ulíc Štúrova - Kuzmányho po križovatku Toryská - Idanská a Moldavská - Idanská, kde budú vedené aj obchádzkové trasy," povedal riaditeľ Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Košice Rastislav Plavčan s tým, že si je vedomý, že sa budú tvoriť dopravné kolóny.

Držitelia rezidentských kariet na uliciach Žižkova a Jánošíkova sa do rezidentskej zóny dostanú cez Kukučínovú ulicu - križovatka Žižkova. "Kontroly budú vykonávané štyri hodiny pred začiatkom hokejového zápasu tak, aby tam neprišli zaparkovať iní návštevníci", spresnil. MHD a Slovenská autobusová doprava bude mať vjazd na Štúrovu ulicu k Steel aréne povolený.

Pre osobné autá návštevníkov MS bude v Košiciach pripravených sedem záchytných parkovísk, z tohto šesť bezplatných a jedno súkromné, strážené za úhradu. Prevažne budú zriadené pri obchodných centrách blízko hlavných dopravných ťahov.

Na trase z Prešova pôjde o záchytné parkoviská na Americkej triede a na Trolejbusovej. Zo smeru Rožňava budú na Popradskej ulici, dve na Moldavskej ceste a pri Hádzanárskej hale na Alejovej ulici bude súkromné strážené platené parkovisko. Pre autá prichádzajúce zo smeru obcí Milhosť, Kechnec a Seňa bude záchytné parkovisko na ulici Pri prachárni.

"Je pripravená kyvadlová doprava zo všetkých týchto parkovísk. Po skúsenosti s prechádzajúcimi MS budeme robiť aj navigačný systém pre peších," uviedol vedúci referátu dopravy mesta Košice Juraj Cichanský s tým, že pôjde o vodorovné značenie.

Ako dodal, záchytné parkovisko pre autobusovú dopravu bude na Popradskej ulici vo vyhradenom pravom jazdnom pruhu. V prípade obsadenosti to bude neďaleký areál Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).

Mesto Košice na každom záchytnom parkovisku, ako aj na Staničnom námestí pripraví infopoint, na ktorom budú brigádnici informovať o možnostiach dopravy prostredníctvom MHD do Stell arény.

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) posilní hromadnú dopravu na trasách, na ktorých sa počíta so zvýšeným náporom cestujúcich. Ide o trasy zo záchytných parkovísk pri obchodných centrách v okrajových častiach mesta do centra k Stele aréne s ohľadom na zvoz ubytovaných v stanovom mestečku na kúpalisku Ryba - Anička.

Podľa riaditeľa dopravy DPMK Romana Danka by bolo dobré, ak by MHD bola prvou voľbou každého návštevníka MS. Práve preto bude vstupenka na zápas v daný deň zároveň celodenným cestovným lístkom na košickú MHD. "Na jednej strane nijako neobmedzujeme bežnú dopravu - MHD bude fungovať štandardne ako doteraz. Na druhej strane ale budeme zriaďovať mimoriadne linky zo záchytných parkovísk tak, aby sme garantovali, že do Stell arény dostane maximálne do desiatich minút," povedal.

Zo záchytných parkovísk budú podľa jeho slov premávať mimoriadne linky. Zriadený bude aj zrýchlený autobusový spoj X, kyvadlovú dopravu zabezpečí električka číslo 5. "Zároveň budeme zvyšovať aj komfort dopravy od železničnej stanice na miesto konania šampionátu pre tých, ktorí prídu vlakom alebo diaľkovými autobusmi," dodal. Organizátori MS fanúšikom pripomínajú, aby na jednotlivé zápasy chodili v predstihu, dôvodom sú prísne bezpečnostné kontroly.

Tohtoročné MS v hokeji budú na Slovensku, a to od 10. až 26. mája. Dejiskami budú košická Steel aréna a Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave.