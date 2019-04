Premiér chce ukončiť nekonečnú voľbu ústavných sudcov: Kritika Kisku a veľavravný odkaz poslancom

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) verí, že sa Národnej rade (NR) SR podarí na ďalšej schôdzi zvoliť taký počet kandidátov na ústavných sudcov, aby bol Ústavný súd SR funkčný.

Povedal to potom, čo prezident SR Andrej Kiska vymenoval z ôsmich kandidátov troch nových ústavných sudcov. Podľa svojich slov však nevie, či bude NR SR voliť desiatich kandidátov, o ktorých hovoril Kiska alebo iný počet.

"Skúsme túto nekonečnú ságu čo najskôr ukončiť, pretože v tom sa už orientujú iba ústavní právnici a možno ešte prezident, ale občania už nie," vyzval premiér, ktorý priznal, že sa v tom tiež prestáva vyznať. Vyjadril však spokojnosť, že je na Ústavnom súde SR aspoň sedem sudcov, a teda môže zasadať plénum.

Naťahovanie podľa premiéra nemá význam ani pre vládu, pre neho osobne ani občanov SR. Poslancov si však podľa svojich slov kritizovať netrúfa. "Je to v zmysle ústavy a zákonov. My si môžeme iba želať a nabádať poslancov, aby opäť našli zhodu na primeranom počte sudcov a poskytli pánovi prezidentovi alebo potom už novej pani prezidentke mená, aby bol čo najskôr vymenovaný aj ten zvyšok," konštatoval.

Pellegrini tiež kritizoval Kisku. "Pána prezidenta musel donútiť ústavný súd svojim rozhodnutím, aby vymenoval riadne Národnou radou SR zvolených sudcov na svoje pozície. Čiže tu by som očakával z jeho strany viac sebareflexie a menej dojemného prejavu. Pretože on bol ten, ktorý niekoľko rokov porušoval Ústavu SR a nezabezpečoval riadny chod súdu. Teraz je to celé v rukách NR SR," vyhlásil premiér.