Veľký manuál zvodcu: Ako zbaliť ženu v 7 účinných krokoch

Dostať sa do blízkosti tej, ktorá vám padla do oka, nie je vždy práve najľahšia záležitosť. Keď sa to podarí, prichádza otázka: ako zbaliť ženu?

Tento manuál vám poradí, na čo by ste nemali zabudnúť a čomu by ste sa mali oblúkom vyhnúť. #1 Správne nastavené sebavedomie Klepať sa od strachu alebo prehnane poukazovať na svoje kvality sú dva extrémy, ktorým sa určite vyhnite. V novodobej sexuálnej príručke Zerexsutre sa dočítate, že prehnané sebavedomie na ženy nezaberá. Myslite aj na to, že prvý dojem urobíte len raz, preto si dôverujte a choďte do toho! #2 Zovňajšok zaváži Keď už hovoríme o prvom dojme, nezabúdajme na starostlivosť o svoj zovňajšok. Nie je to totiž len výsada žien. Neoholený a oblečený v špinavom tričku zaujme možno Brad Pitt, ale je to len jeden z milióna. Upravený muž má oveľa vyššiu šancu, že si ho žena všimne. #3 Podčiarknite výzor vôňou Postarali ste sa už o svoj zovňajšok, a chcelo by to ešte niečo, čím budete zapamätateľný. Do pamäte ženy sa môžete zapísať aj vďaka špecifickej vôni. Doprajte si po rannej sprche jemnú dávku parfumu, ktorá vás bude sprevádzať po celý deň. Existujú aj parfumy s prívlastkom afrodiziakálne, ktoré pomotajú hlavu a môžu vašu “vyvolenú” podvedome priťahovať. #4 Testosterón robí chlapa Mužný vzhľad, množstvo svalstva na tele, hĺbku hlasu, schopnosť erekcie, ale aj veľkosť penisu má u muža “pod palcom” testosterón. Tento mužský hormón začne po tridsiatke prirodzene ubúdať, sú však aj spôsoby, ako ho vo svojom tele udržiavať na potrebnej úrovni. Silové cvičenie, kvalita stravy či výživové doplnky môžu priaznivo ovplyvniť jeho hladinu. Venujte sa preto rozvoju tela a sily, vsaďte na kvalitnú stravu, a posuniete sa zase o niečo bližšie k svojmu cieľu. Verte, že muž, ktorý sa o seba stará v každom smere, neunikne pozornosti žiadnej ženy. #5 Opatrne s komplimentmi Ak ste sa rozhodli zložiť žene kompliment, mal by vychádzať z vášho úprimného záujmu. Určite nechoďte cestou “pokus - omyl”, pretože pokus môže byť len jeden a na ďalší už nemusíte dostať šancu. Vyhnite sa komplimentom typu, kde má dotyčná krídla, keď priletela ako anjel na zem” alebo “či sa moc neudrela, keď padala z neba”. Páči sa vám jej úsmev? Povedzte to. Páči sa vám, čomu sa venuje, rozsah jej úspechov, spôsob, akým rozpráva? Povedzte to. Ale vyhnite sa trápnym “príbehom”, ktoré už vymysleli a skúšali mnohí muži pred vami. #6 Aktívne počúvajte Ak sa vám podarilo dostať sa k danej žene, máte jedinečnú príležitosť, preto sa jej chopte na 100 %. Dôležité je počúvať. Žena si veľmi dobre všíma záujem muža o to, čo mu hovorí. Keď bude muž reagovať, pýtať sa na detaily, má väčšinu úspechu v hrsti. Na začiatku nechajte rozprávať ju. Vďaka tomu bude vedieť, že to s ňou myslíte vážne. #7 Prirodzenosť ruže prináša Rady od kamarátov, brata či priateľov môžu zaberať na konkrétnu ženu. Čo je však pre niekoho liek, môže pre vás znamenať jed. Spoľahnite sa na vlastné kvality a nenapodobňujte niekoho iného. Dokedy by ste to vydržali? Možno práve vaše vlastnosti a schopnosti sú to, po čom žena túži. Nezmarte svoje možnosti v hraní hereckých úloh. Tip na záver Podarilo sa vám preniknúť do sveta ženy, po ktorej túžite? Nezabudnite, že v rozhodujúcej chvíli alebo dni “D” by ste mali byť pripravený na každú situáciu. Ak mávate problém s erekciou alebo sa bojíte neželanej nervozity, myslite na riešenia vopred. Nápomocné môžu byť tabletky na erekciu Zerex Klasik. Toto prírodné afrodiziakum podporuje libido a chuť na sex, má priaznivý vplyv na výkon muža v posteli a jeho erekciu.