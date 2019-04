Saková reagovala na nález v Malom Dunaji: Objav vražednej zbrane by bol dobrý darček k jej narodeninám

Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) zatiaľ nemá bližšie informácie k nájdenej zbrani v Malom Dunaji a hlavne zbrane vo Váhu v Kolárove, ale bude ju to zaujímať. Uviedla to v stredu pred rokovaním vlády.

"Komunikácie ohľadom tohto prípadu má na starosti a v kompetencii špeciálna prokuratúra," poznamenala Saková s tým, že v prípade poskytnutia informácií verejnosti to bude z tej strany. Saková doplnila, že v prípade, že by išlo o vražednú zbraň, potešilo by ju to a bol by to pre ňu dobrý darček k jej narodeninám.