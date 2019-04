Tanečnici Štumpfovej sa to pomaly kráti: V deviatom mesiaci tehotenstva vyzerá úžasne!

Slovenský šoubiznis sa rozrastie o nového člena, keď tanečnica Katarína Jakeš Štumpfová už čoskoro porodí vytúženú dcérku.

Blondínka čaká dievčatko s manželom Borisom Jakešom. Ako sama priznala, najskôr si myslela, že pôjde o chlapčeka. „Vždy som si myslela, že moje prvé dieťa bude chlapec, o to viac som sa potešila, keď som zistila, že čakám dievčatko, malú Kattivku,“ oznámila pred dvomi mesiacmi. Budúcej mamičke, ktorá odišla na materskú dovolenku len nedávno, tehotenstvo pristane.

Ako sama ukázala, s bruškom alebo bez, stále je z nej tá istá kočka, ktorá nás okúzlila svojim tancom v markizáckej šou Let’s Dance. Upozornila na to aj naša čitateľka a pridala sa k ženám, ktoré Kataríne zalichotili. "Bolo zvláštne sa po dlhom čase nahodiť, a som rada, že som to ešte na poslednú chvíľu stihla... Priznám sa, posledné dni už nevládzem tak, ako predtým a musím viac oddychovať, ale tak to má byť, treba počúvať svoje telo... Som vďačná za krásnych 8,5 mesiaca, ktoré mi boli dopriate a teším sa aj na to, čo všetko ma čaká," uviedla budúca mamička na Instagrame.