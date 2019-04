Detail na fotke školáčky vystrašil kamarátku, ktorá zalarmovala políciu: Dievčaťu († 12) už nedokázali pomôcť

Rodičia prežívajú najhoršiu nočnú moru. Deň, keď polícia prišla pred ich vchodové dvere, sa stal najhorším v ich životoch.

Len 12-ročná školáčka sa obesila vo svojej izbe. Krátko predtým na sociálnej sieti zdieľala snímku, ktorá vystrašila jej kamarátku. Zavolala políciu, no už bolo neskoro. Jessice Scatterson pomôcť nedokázali. Dievčatko z anglického mesta Warrington nezvládalo šikanu a spáchalo samovraždu.

Ako píše portál The Sun, kamarátka si všimla fotku, na ktorej si Jessica na telo napísala R.I.P (pozn. red. skratka pre odpočívaj v pokoji) a zalarmovala políciu. Muži zákona prišli k rodinnému domu krátko pred štvrtou hodinou ráno. Privolaní záchranári sa snažili študentku oživiť, no po prevoze do nemocnice ju vyhlásili za mŕtvu. Podľa vyšetrovateľov ju k samovražde dohnala šikana na internete.

V izbe sa podľa vyšetrovateľov našli poznámky a kresby, ktoré odkazovali na smrť alebo samovraždu. "Z dôkazov je mi jasné, že Jessica musela byť v hroznom emočnom stave, keď si siahla na život," povedal súdny lekár Alan Moore.