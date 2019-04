Stamkos strelil krásny gól, ale radosť z neho nemal: Ako videl sériu s Blue Jackets?

Dielo je dokonané! Najlepší tím základnej časti NHL a držiteľ Prezidentskej trofeje Tampa Bay končí v 1. kole play off! A to s katastrofálnym výsledkom - 0:4 na zápasy!

Hokejisti Columbusu triumfovali aj vo štvrtom zápase po sebe na Tampou a v najkratšom možnom čase postúpili do druhého kola.

Blue Jackets dosiahli premiérový úspech v sérii play off v klubovej histórii. Ako štvrtý tím profiligy vyhrali sériu s víťazom Prezidentskej trofeje 4:0 na zápasy, ako prvému sa mu to podarilo v úvodnom kole vyraďovačky.

Prvýkrát v sérii bodovali najväčšie hviezdy Tampy Steven Stamkos (1+1), Brayden Point (1+0) a Nikita Kučerov (0+2), ktorý sa vrátil do zostavy po odpykaní si trestu, no ani ich bodové príspevky nestačili Lightning k úspechu. Stamkos strelil krásny gól, radosť však z neho by určite vymenil za víťazstvo.

"Čo k tomu povedať? V play off sme skončili. Ak nesplníte svoj cieľ a nevyhráte ani jeden zápas, nedá sa to nazvať ináč ako zlyhanie," sypal si popol na hlavu kapitán Stamkos: "Nezaujíma nás, čo sme dosiahli v základnej časti. Columbus bol lepší, dokázal do bodky splniť svoj herný plán. Ťažko sa mi hľadajú slová. Ak by som poznal odpovede na všetky otázky, asi by sme neprehrali... Mrzí nás to."

Tampa sa dokázala dotiahnuť z 1:3 na 3:3, ale záver duelu absolútne nezvládla. "Sklamanie je obrovské. Každý súper v play off je silný, veď do bojov o Stanleyho pohár sa dostane len polovica tímov. Mužstvá sú vyrovnané, nie je nezvyčajné, že ôsmy najlepší tím vyradí prvý. My sme nedokázali nájsť našu tvár. Je to nešťastie, pretože to vrhá zlý tieň na všetko, čo sme dosiahli v základnej časti," povedal tréner Jon Cooper, ktorému chýbal zranený obranca Victor Hedman. Černák odohral za hostí takmer 24 minút, pripísal si tri mínusové body. S tromi kanadskými bodmi (0+3) sa stal ako obranca najproduktívnejším hráčom floridského tímu v play off. Jeho sezóna v NHL sa skončila, je k dispozícii národnému tímu na MS na Slovensku.