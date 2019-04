Manželia sa po rokoch rozhodli pre druhé dieťa, žena však nemohla otehotnieť: Neskutočný zvrat!

Tracy (43) a Peter (42) Parkovci sa postarali o poriadny husársky kúsok. Za 18 mesiacov sa ich rodina rozrástla až o štyri deti!

Prvé dieťa mali v tridsiatke. Huntera (12) počali prirodzenou cestou. Ako spomína Tracy, "bolo to bez problémov." Potom však prišla na rad kariéra. Obaja pracovali na dobre platených miestach, robota ich napĺňala a skôr, ako si to uvedomili, boli na prahu štyridsiatky. Pre portál The Sun mamička početnej rodiny povedala. "Zrazu sme sa zhodli, že chceme ešte druhé dieťa." Po roku snaženia sa však manželom splodiť ďalšieho potomka nepodarilo. Na rad tak prišlo umelé oplodnenie. Prvé štyri pokusy nedopadli podľa plánov a rozhodli sa pre to, že si nechajú vynosiť dieťa u inej ženy. No a presne od tohto momentu to išlo z kopca.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dozvedeli sa totiž, že posledný pokus o oplodnenie Tracy sa ujal. Čakali tak druhé dieťa Harlowa (18 mes.). Potom prišiel šok. Náhradná matka totiž nečakala len jedno bábätko, ale rovno dvojičky Piper a Presley (obe 14 mes.). To už bola naozaj veľká náhoda. Rodičia však boli šťastní a všetky nové prírastky si vzali do svojho nového domu. Ten starý bol totiž zrazu príliš malý. No a po pol roku to prišlo opäť. Tracy čakala ich piate dieťatko Dylana (6 mes.). Ich príbeh teraz baví na Instagrame tisíce ľudí. Manželia sa snažia šíriť myšlienku o snoch. Podľa nich sa ich netreba nikdy vzdávať.