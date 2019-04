Barani vedia, čo stojí za ich titulom: Kanaďania a Slováci sa skvele dopĺňali

Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 a získali tretí titul po sebe. V utorok triumfovali na domácom ľade nad HK Nitra 6:2 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Hlasy po zápase /zdroj: TASR, RTVS/:"Boli sme v tomto zápase lepší vo využívaní presiloviek, vďaka nim sme si vybudovali rozhodujúci náskok. Je to neskutočné. Veľmi si tento titul ceníme. Bola to dlhá sezóna, náročná, hráči sa museli vyrovnávať so zraneniami, zaslúžia si uznanie. Ukázali charakter v play off i finálovej sérii."

Tomáš Surový, kapitán B. Bystrice: "Sme veľmi radi, že sa nám tento rok podarilo opäť vyhrať ligu. Je to niečo úžasné, že máme tri tituly po sebe. Je to výsledok každodennej práce klubu za uplynulé roky. Sila v mužstve bola obrovská, pritom súperi boli húževnatí a výborní."

Éric Faille, útočník B. Bystrice: "Neopísateľné pocity, rovnaké ako vlani pri mojom prvom titule s Bystricou. Minulý rok sme chceli získať trofej v domácom prostredí, podarilo sa to až tento rok. Vyhrali sme titul, lebo sme boli konzistentní, držali sme spolu, to bola naša najsilnejšia zbraň."

Ivan Droppa, asistent trénera Banskej Bystrice: "Zápas rozhodli naše presilovky. V takomto dôležitom zápase dať 5 gólov z presilovky to je fantázia. Ale my sme hrali v početnej výhode najlepšie aj v základnej časti. Dnes sme v pravý čas zlepšili efektivitu. Chceli sme to ukončiť už v Nitre, ale bol to ťažký a zdatný súper. Tento titul je zásluha kolektívu, každý makal naplno."

"To sa nedá ani slovami opísať. Je to nádhera. Boli sme skvelá partia, Kanaďania a Slováci sa skvele dopĺňali."

Patrik Lamper, útočník Banskej Bystrice: "Rozhodli naše presilovky a to, že sme ubránili oslabenie 5 na 3. Iba tím vyhráva tituly a my sme ho mali výborný. To rozhodlo. My sme chceli ukončiť sériu dnes, urobili sme pre to maximum."

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Hráčom som zdôraznil, že v tomto play off sa im podarilo vyradiť dvoch adeptov na titul. Duklu Trenčín, ktorá mala po vlaňajšom finále tie najväčšie ambície, a tiež veľmi silný Zvolen. Vo finále sme už nemali šťavu, ale z nášho pohľadu sme určite vyťažili maximum."

Samuel Buček, útočník Nitry: "Sú to mizerné pocity. Strašne to mrzí. Snažil som sa v každom zápase vydať maximum. Veľmi sme chceli vyhrať titul pre Nitru, je to hokejové mesto, sú v ňom najlepší fanúšikovia, zaslúžili by si titul. Na viac sme ale nemali, chýbali nám sily. Bohužiaľ, nič sa nedá robiť, môžeme sa iba snažiť zobrať z toho pozitíva. Som rád, že som získal Zlatú korčuľu, ale radšej by som ju vymenil za titul."

"Dali sme do toho všetko, ale vyhrali štyri zápasy a my len jeden, to rozhodlo, sú majstri. Mali sme dve ťažké série s Trenčínom a Zvolenom a potom prišli nejaké straty. Ale nevyhovárali sme sa, chceli sme ísť do tejto série s tým, že každý zápas udržíme nejako tesne. Škoda, že nám ušiel ten prvý, doma sme potom jeden vyhrali, dodalo nám to trochu energie. No dnes bolo vidieť, že nám došli sily a bolo tam dosť vylúčení, dali nejaké zlepené góly a to na psychike nepridalo. Teraz im už len môžeme pogratulovať."

Róbert Lantoši, útočník Nitry: "Teraz sa to hodnotí veľmi ťažko. Mrzí nás to kvôli fanúšikom, že sme im to opäť nedoniesli domov, aby tým mohli žiť. Myslím si, že to bola dobrá séria, navyše sme v nedeľu ukončili jednu negatívnu s Bystricou, keď sme doma vyhrali."