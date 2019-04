Katedrálu Notre-Dame hasili 15 hodín: Čo bolo príčinou ničivého požiaru?

Nie je to len dominanta hlavného mesta, ale celého Francúzska. A teraz je v ruinách!

Parížsku Katedrálu Notre-Dame zachvátili plamene v pondelok krátko pred siedmou večer. Hasičom trvalo deväť hodín, kým ich zastavili, a ďalších šesť hodín, kým zlikvidovali aj posledné ohniská. Vyšetrovanie príčin požiaru sa sústreďuje na robotníkov, ktorí pracovali na streche.

Prvé kúdoly dymu sa objavili o 18.50 v okolí centrálnej vežičky, kde stálo aj lešenie. V tom čase boli v chráme ešte poslední turisti, ktorých prehliadka sa končila o 19.00. Požiar sa šíril drevenou strechou všetkými smermi a za necelú hodinu a pol sa vežička obklopená plameňmi rozpadla a zrútila.

Do boja s ohňom nasadili 500 hasičov. Usilovali sa najmä o to, aby zachránili kamenné múry 850-ročnej stavby. Panovali totiž obavy, že sa celá stavba môže zrútiť. Najmä pri jednej z dvoch hlavných veží to reálne hrozilo. Prezident Emmanuel Macron, ktorý zrušil program a ihneď prišiel na miesto, pochválil ich hrdinstvo. Jeden z hasičov bol pri zásahu ťažko zranený.

Macron sľúbil kompletnú rekonštrukciu ešte v čase, keď katedrála horela. Všetky plamene sa podarilo definitívne uhasiť až po 15 hodinách. Hneď sa rozbehlo aj pátranie po príčinách tejto národnej katastrofy.

Parížsky prokurátor oznámil, že prípad vyšetrujú ako „neúmyselnú škodu spôsobenú ohňom“. Naznačuje to, že podľa úradov išlo o nešťastnú nehodu, nie o podpaľačstvo či terorizmus. Opravy na streche vykonávala francúzska firma Le Bras Freres a detektívi včera začali vypočúvať odborných reštaurátorov, ktorí pracovali na centrálnej vežičke chrámu.

Firma sídli v Jarny na severovýchode Francúzska a vyhrala kontrakt na štvorročnú opravu vežičky za 5 miliónov eur. Krátko po začatí prác však prišiel ničivý požiar. Časť z 200 pracovníkov bola na mieste aj v čase, keď začalo horieť.

V historickej katedrále sú obmedzené zdroje elektriny, a tak si kvôli svojim nástrojom a osvetleniu museli hore pod strechu vytiahnuť množstvo káblov a generátorov. Na to sa vyšetrovanie teraz sústreďuje, firma ho však zatiaľ nechce nijako komentovať.

Generál Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru

Existujú na takéto budovy u nás vopred vypracované postupy na zásah?

Na každý objekt na Slovensku je pripravovaný plán zdolávania požiaru. Pravidelne sa konajú cvičenia, na ktorých sa preveruje pripravenosť hasičov na základe tohto plánu. V prípade takéhoto požiaru u nás by slovenskí hasiči postupovali veľmi podobne ako hasiči v Paríži.

Využili by sme všetky možnosti hasenia horiacej stavby. Veliteľ musí zásah rozdeliť v prvom rade na záchranu osôb v postihnutej budove a v priľahlých budovách a zároveň sa tieto budovy musia chrániť pred ďalším rozšírením požiaru. V ďalších krokoch by hasiči systematicky pracovali na lokalizácii a následnej likvidácii požiaru.

Niektorí ľudia si kladú otázku, prečo sa požiar Notre-Dame nehasil zo vzduchu. Prečo to tak bolo?

Samotný zásah bol veľmi komplikovaný. Na to, aké mali zasahujúci hasiči možnosti a aká bola horiaca budova architektonicky zložitá, zvládli hasiči zásah brilantne. Zároveň sa im podarilo uchrániť obrovské množstvo pamiatok vnútri.

V tomto prípade veliteľ zásahu veľmi dobre rozhodol nepoužiť vodu zo vzduchu, pretože úlohou hasičov bolo uchrániť čo najviac a už zrejme vedeli, že strecha sa nebude dať zachrániť úplne celá. V prípade, že by použili vodu zo vzduchu, hrozilo by pod ohromným množstvom vody prelomenie stropnej konštrukcie a omnoho rýchlejšie rozšírenie požiaru do interiéru.