Zlatý hetrik pre Banskú Bystricu: Barani oslavujú majstrovský titul!

Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 a získali tretí titul po sebe. V utorok triumfovali na domácom ľade nad HK Nitra 6:2 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy

O triumfe v piatom zápase rozhodli presilové hry, Bystričania využili päť, z toho tri v prvej tretine. Nitra za stavu 1:0 ešte dokázala odpovedať vyrovnávajúcim gólom, potom to už bola jasná záležitosť "baranov". Stretnutie sledovalo 2841 divákov, po prvý raz v sezóne bolo pod Urpínom vypredané. V histórii najvyššej slovenskej súťaže získali tri tituly v sérii iba Košice v rokoch 2009, 2010 a 2011.

Banská Bystrica si ako víťaz najvyššej slovenskej súťaže zabezpečil aj miestenku v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov. Šatan prehovoril o ďalších posilách: V hre je ešte viacero hráčov HC'05 Banská Bystrica - HK Nitra 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)

Góly: 7. Selleck (K. Sloboda, Bartánus), 16. Faille (Marshall, Higgs), 19. Lunter, 23. Šoltés (Nemčík, Ďatelinka), 30. Asselin (Faille, Higgs), 44. Bartánus (Lunter, Southorn) - 8. Buček (Bortňák, Versteeg), 32. Šiška (Kerbashian, Scheidl). Rozhodovali: Baluška, Stano - Výleta, Šefčík, vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 5:1, oslabenia: 0:0, 2841 divákov (vypredané).

/konečný stav série: 4:1/

Nitra: Šimboch (23. Hanuljak) – McCormack, Mezei, Morrison, Korím, Versteeg, Rais, Štefanka - Kerbashian, Šiška, Scheidl - Hrušík, Slovák, Fominych – Lantoši, Bortňák, Buček - Hvizdoš, Čaládi, Pätoprstý - Sloboda

Banská Bystrica: Williams – Marshall, Mihálik, K. Sloboda, Southorn, Ďatelinka, Nemčík, Biro - Asselin, Faille, Selleck – Bartánus, Higgs, Lunter - Lamper, Šťastný, Šoltés – Matoušek, Češík, Koper - Surový



Na prvú vážnejšiu šancu čakali diváci šesť minút. Prišla v presilovke domácich a plné tribúny na štadióne v Banskej Bystrici po prvý raz oslavovali gól. Sloboda v presilovej hre vystrelil švihom od modrej čiary, puk za Šimbocha napokon jemný tečom dopravil Selleck. Radosť "baranov" však trvala iba 41 sekúnd. Buček dobre zareagoval na puk pred bránkoviskom a poslal ho do horného rohu - 1:1. Nitra potom hrala štvorminútovú presilovku a mohla streliť druhý gól. Od modrej čiary strieľal nebezpečne Lantoši, neskôr Scheidl len "lízol" strieľanú prihrávku Kerbashiana. V 16. minúte sa k slovu dostal najproduktívnejší hráč súťaže Faille, z pravej strany strelou švihom vrátil Bystrici vedenie. Bolo to opäť v početnej výhode a domáci napokon využili aj tretiu. Lunterova strela sa odrazila do bránky od McCormacka a zverenci Dana Cemana viedli už o dva góly. Pri všetkých troch presilovkových góloch domácich sedel na trestnej lavici Juraj Šiška.

Domácim vyšiel výborne úvod druhého dejstva. Nemčík po dvoch minútach nahodil puk do pásma o mantinel, ten sa odrazil smerom k bránke a Šoltés bol pri ňom skôr ako brankár Nitry - 4:1. Bystričania boli na koni, ďalší gól nedopustil po strele Asselina efektným zákrokom Hanuljak, ktorý vystriedal Šimbocha. V minúte už nestačil na biliardovú kombináciu v presilovke so zakončením Asselina a Bystričania viedli už 5:1. V 32. minúte vykresal nádej pre Nitru gólovou strelou Šiška, ale hokejisti spod Urpína mali aj naďalej viac z hry a s ľahkosťou kombinovali.

V tretej časti hry sa už hralo podľa nôt staronového majstra. Bystričania hrali bezchybne v defenzíve a čakali na svoje príležitosti. V 44. minúte využili v poradí piatu presilovku po góle Bartánusa.Po zápase vypukli priamo na ľade majstrovské oslavy, kapitán Tomáš Surový si z rúk predsedu spoločnosti Pro-Hokej Richarda Lintnera prebral pohár Vladimíra Dzurillu.