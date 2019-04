Fico sa po problémoch s Bašternákom zbavuje majetku: Predal luxusnú chatu

Veľké zmeny! Expremiér Robert Fico (54) už roky sľubuje, že sa odsťahuje z luxusného bytu, ktorý vlastní odsúdený Ladislav Bašternák.

Teraz sa zdá, že konečne začal konať, no Fico sa v posledných týždňoch najskôr vzdal chaty v lukratívnej dovolenkovej lokalite Rudava pri Malackách. Chatou sa dlhodobo pýšil a trávil v nej voľné chvíle so svojou manželkou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Fico vlastnil chatu spolu so svojou ženou Svetlanou od roku 2000. Verejnosť ho tiež mohla vidieť, ako sa rekreuje v jazere, ktoré má pod oknami. Sám priznal, že pred dvadsiatimi rokmi ho vyšla na 800-tisíc korún, čiže okolo 26 550 €. Sám Fico do nej investoval ďalšie peniaze, čo ho mohlo výjsť na viac ako 60 000 € a celú ju prestaval a zrekonštruoval. Na liste vlastníctva uvádzali manželia zastavanú plochu 93 m2, no samotná stavba bola po obnove o niečo rozľahlejšia. Podľa stavebného povolenia Fico investoval do prístavby, rozšírenia terasy aj vybudovania obytného podkrovia.

V súčasnosti je však už celá táto paráda minulosťou. Na vlastníckom liste figurujú po manželoch Ficovcoch noví majitelia - Zdenek Jedlička a jeho manželka Lívia Jedličková s trvalým pobytom v Bratislave. K definitívnemu prevodu na základe kúpnej zmluvy došlo na konci marca tohto roku. Na predaj nehnuteľnosti upozornil Plus 7 dní. Fico na otázky, prečo sa zbavil svojho obľúbeného hniezdočka, do uzávierky neodpovedal. Nový Čas na realitných portáloch zisťoval, koľko mohol expremiér na predaji trhnúť. Chaty v danej lokalite sa pohybujú od 120 000 €. Fico pritom posledné roky čelí najmä otázkam, kedy sa vysťahuje z luxusného bytu v Bonaparte, ktorý oficiálne vlastní odsúdený podnikateľ Ladislav Bašternák. Súd mu pre daňový trestný čin naparil 5 rokov basy natvrdo a prepadnutie majetku, čiže aj bytu, kde býva expremiér. Ten sa tak zrejme z nehnuteľnosti napokon vysťahuje až pod hrozbou konkurzu a peniaze z predaja chaty tak môže využiť aj na nové bývanie.

Dom v Malých Levároch