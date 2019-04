7 najrizikovejších povolaní: Koľko zarábajú tí, čo v práci ohrozujú svoj život?

Každé zamestnanie má svoje negatíva, ale ani celodenné vysedávanie za počítačom zdraviu príliš neprospieva.

Rizikové a nebezpečné povolania sú však také, kde vám hrozí priame vyššie riziko zranenia alebo ho vykonávate v nebezpečnom prostredí. Majú ľudia s vysokým rizikom aj rozprávkové platy? A čo ešte môže ovplyvniť to, aké povolanie robíte? V minulom roku najčastejšie pri plnení pracovných povinností prišli o život ľudia za volantom automobilu.

Podľa štatistík Národného inšpektorátu práce sa v minulom roku na Slovensku skončilo smrťou 38 pracovných úrazov. Najviac ohrození sú v práci ľudia, keď sadnú za volant auta. Práve dopravný prostriedok bol príčinou takmer 40 % smrteľných pracovných úrazov. O to, v akej oblasti pracujete, sa zaujímajú aj poisťovne.

„Za rizikové povolania považujeme tie, ktoré sa vykonávajú v rizikovom prostredí a so zvýšenou pravdepodobnosťou vzniku úrazu,“ vysvetlil Matej Neumann, hovorca Union poisťovne. Ako doplnil, práca v týchto profesiách môže mať vplyv na sumu životného poistenia a najmä úrazového pripoistenia.

„Podľa úrovne a charakteru faktorov práce a pracovného prostredia sa práce zaraďujú do štyroch kategórií. Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie,“ vysvetlila Jozefína Kaššová z Úradu verejného zdravotníctva SR. Ako dodala, pre pracovníka to znamená zvýšenú ochranu zdravia, častejšie zdravotné prehliadky.

Mzdy nie sú nadpriemerné

Povolania, ktoré sú charakterizované ako riziková práca, majú aj zákonnú ochranu. To znamená, že ľudia, ktorí pracujú v rizikovom prostredí, alebo ich samotná náplň práce je nejakým spôsobom riziková, by nemali nikdy poberať minimálnu mzdu, ale stanovené povinné navýšenie. Treba však zdôrazniť, že na Slovensku nevnímame nejaký trend, ktorý by nasvedčoval tomu, že ak ide o rizikové povolanie, tak automaticky ide o pozície s nadpriemerným platom.

7 najrizikovejších povolaní

1. vodič kamióna

Nehoda dopravného prostriedku: 15 prípadov/rok

Plat: 844 €

2. baník

Pád z výšky či do jamy: 8 prípadov/rok

Plat: 933 €

3. stavebný robotník

Zavalenie materiálom, bremenom: 8 prípadov/rok

Plat: 670 €

4. elektrikár

Úraz elektrinou: 3 prípady/rok

Plat: 1 046 €

5. žeriavnik

Žeriav, stroj na úpravu terénu: 2 prípady/rok

Plat: 950 €

6. chemik

Chemikália: 1 prípad/rok

Plat: 900 €

7. ošetrovateľ zvierat

Zviera: 1 prípad/rok

Plat: 788 €

(Zdroj: NIP za rok 2018, platy.sk)

Vo výškach sa musia istiť

- pri nebezpečných povolaniach musia zamestnanci dodržiavať zvýšené bezpečnostné opatrenia

- umývačov okien výškových budov proti pádu istia dve laná, používajú špeciálny odev, obuv, prilbu a rukavice

- musia mať absolvovaný kurz na prácu vo výškach

- ich hodinová mzda je 10 - 15 eur

Platy v ďalších rizikových profesiách

Pracovník bezpečnostnej služby: 635 €

Hasič: 1 024 €

Policajt: 1 123 €

Väzenský dozorca: 1 238 €

Vojak: 1 387 €

Pilot: 2 214 €

(Zdroj: Platy.sk)

Najnebezpečnejšie povolania vo svete

1. Baník

2. Rybár

3. Pilot

4. Pokrývač striech

5. Smetiar

6. Obrábač kovov

7. Kamionista

8. Poľnohospodár

9. Robotník na stavbe

10. Údržbár

(Zdroj: Bureau od Labour Statistics)

Úrazy v zamestnaní

9 080 - pracovných úrazov sa stalo na Slovensku v minulom roku

38 - prípadov sa skončilo smrťou



15 - z úmrtí spôsobili dopravné prostriedky, čo je najčastejšia príčina smrti v práci



69 - zranení malo za následok ťažkú ujmu na zdraví

(Zdroj: NIP)