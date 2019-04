Študentka cítila zvláštnu bolesť: Pozrela si mobilom medzi nohy, skoro skolabovala

Pôrod zvyčajne býva očakávaný dlhé mesiace, rodičia sa pripravujú a žene ho uľahčujú v pôrodnici niekoľkí odborníci. V tomto prípade to však osud chcel inak.

Charlotte Dubard (24) cítila zvláštnu bolesť. "Bolo to silnejšie ako zvyčajne počas menštruácie, neprestávalo to ani po spánku," povedala na začiatok svojho neuveriteľného príbehu. Až s odstupom času zistila, že to vlastne boli kontrakcie. Keď bolesti neprestávali, použila svoj telefón, aby sa "pozrela tam dole". To, čo uvidela, ju šokovalo. Zdalo sa totiž, že práve začala rodiť, keďže jej z intímnych partií trčali detské vlásky. Ako píše portál The Sun, mladá žena dokázala svoje prvé dieťa porodiť úplne sama, vo vani vlastného bytu, ktorý má v Londýne prenajatý s priateľom Miguelom (28). Ten bol práve v práci a tak ho musela okamžite privolať domov. Tam zistil šokujúcu novinku.

"Ty si našla dieťatko na ulici?" spýtal sa ma. "Trvalo hodnú chvíľu, kým som ho presvedčila, že je naše," povedala. Okamžite utekali do nemocnice, kde musela byť mladá mamička dôkladne vyšetrená. Doktori ju chválili, že dokázala prestrihnúť pupočnú šnúru manikúrovými nožničkami na správnom mieste. V opačnom prípade to mohlo byť veľmi nebezpečné. "Asi ma ovládli inštinkty, neviem, ako som to dokázala."

"Celý čas som fajčila, užívala antikoncepciu a občas som si dala pohár vína. Pracovala som ako čašníčka aj 14 hodín denne. Som šťastná, že sa mi podarilo porodiť zdravého synčeka." Ten dostal meno Elias. Charlotte sa rozhovorila aj o tom, že pribrala len niečo cez 5 kíl (pričom pôrodná váha malého chlapčeka bola 2,27 kg) a jedinou zmenou jej chutí bola väčšia túžba po cukre. Uviedla tiež, že počas celého tehotenstva mala úplne bežný menštruačný cyklus.



"Mojej mame som to povedala na druhý deň. Bola v šoku." Jej rodina je totiž silne katolícka. "Berú ho ako zázrak, hovoria, že je anjel. Prijali ho s nadšením, veľmi mi pomáhajú," dodala. Syndróm takzvaného bezpríznakového tehotenstva je veľmi vzácny. V roku 2016 vedci vypočítali, že sa objaví v celej Veľkej Británii približne 320-krát do roka. Prekvapení študenti tak neboli výnimkou. Ich plány na doštudovanie a presťahovanie sa do USA tak dostali celkom iné rozmery.