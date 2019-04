Smrteľná nehoda v okrese Rožňava: Muž († 69) vrazil s autom do protiidúceho nákladiaka

Polícia v Rožňave vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala v utorok ráno okolo 6.00 h na hlavnej ceste I/16 pri obci Vidová. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Jana Mésarová.

"Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Rožňave v tejto súvislosti začala trestné stíhanie za prečin usmrtenia. Bližšie okolnosti dopravnej nehody, jej presná príčina a miera zavinenia jednotlivých účastníkov sú predmetom ďalšieho vyšetrovania aj za účasti znalca z odboru cestnej dopravy," konkretizovala Mésarová.

Dodala, že pri nehode došlo k zrážke dvoch motorových vozidiel. "Vodič vo veku 69 rokov z okresu Bratislava viedol osobné motorové vozidlo Renault Thalia v smere od obce Plešivec do Rožňavy, pričom s vozidlom pravdepodobne z dôvodu únavy plynule prešiel do protismeru a narazil do protiidúceho nákladného vozidla Mercedes-Benz," opísala okolnosti nehody hovorkyňa.

Podľa predbežnej lekárskej správy vodič nákladného auta z okresu Žiar nad Hronom utrpel ľahké zranenia a vodič osobného vozidla zranenia nezlučiteľné so životom.