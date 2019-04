Ničivý požiar chrámu Notre-Dame: Slovensko ponúklo pomoc, Pellegrini si však dal jednu podmienku

Slovensko sa pridalo ku krajinám, ktoré ponúkli Francúzsku pomoc pri obnove požiarom zničeného parížskeho chrámu Notre-Dame. Prípadný príspevok ale podľa premiéra Petera Pellegriniho musí sprevádzať aj vyčlenenie vyššej sumy na financovanie komplexnej rekonštrukcie vyhoreného hradu Krásna Hôrka na východe Slovenska.

Túto národnú kultúrnu pamiatku silno poškodil oheň v roku 2012, jej obnova bude sčasti dokončená najskôr za dva roky. "V prípade, že by sme boli požiadaní a my budeme ochotní nejakou sumou podporiť rekonštrukciu tejto pamiatky v Paríži, tak ja budem trvať na tom, aby sme aspoň trikrát toľko poslali do našej vyhorenej Krásnej Hôrky. Aby sme ju konečne zrekonštruovali a aby sa aj návštevníci Slovenska mohli tešiť z tohto unikátu," povedal Pellegrini novinárom.

Hrad Krásna Hôrka bol pred siedmimi rokmi vážne poškodený, keď sa oheň z okolitého porastu rozšíril na národnú kultúrnu pamiatku a úplne zničil jej drevenú šindľovú strechu. Podľa polície za požiar mohla neopatrnosť dvoch chlapcov pri zapaľovaní cigarety. Väčšinu zbierok umiestnených na hrade zo 14. storočia sa podarilo zachrániť. Napríklad odborníci z Technického múzea v Brne zreštaurovali z depozitára hradu 40 kovových exponátov, predovšetkým historických zbraní. Podľa skorších informácií projekt okrem odstránenia následkov požiaru počíta s najrozsiahlejšou obnovou hradu Krásna Hôrka v jeho histórii, vrátane odstránenia nevhodných zásahov z rokov 1956 až 1989, ktoré poznačili autenticitu stavby.

V prípade dodržania plánov bude dolná a stredná časť hradu Krásna Hôrka sprístupnená verejnosti v roku 2021. S obnovou hornej časti pamiatky sa počíta. Slovensko je podľa Pellegriniho popri snahe o rekonštrukciu slovenského kultúrneho bohatstva pripravené pomôcť aj cudzej krajine. "Malo by to byť vyvážené. Aj občania Slovenskej republiky by museli vnímať, že prostriedky neposielame len do zahraničia, ale že sa zodpovedajúcou sumou venujeme aj pamätihodnostiam na Slovensku," povedal premiér.

Mesto Ružomberok podľa českých médií venuje vybrané vstupné počas nadchádzajúceho víkendu do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Vlkolínec na opravu Notre-Dame, ktorá je rovnako ako Vlkolínec zaradená do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Prezídium HaZZ informovalo, že za posledných desať rokov na Slovensku požiar zasiahol 40 kultúrnych pamiatok, čo predstavuje dve percentá z ich celkového počtu.