Únos za bieleho dňa: Dvaja muži vytrhli Sofinku babke z náručia

Polícia pátra po päťročnej Sofii Andree Mikyškovej, dvaja neznámi muži ju v utorok pred 13:00 podľa oznámenia o únose vytrhli babičke z náručia na ulici Vlasty Průchovej v Prahe 10 Uhříněvsi.

Pre ČTK to uviedol policajný hovorca Tomáš Hulan. Doterajšie zistenia vypovedajú o tom, že by únoscovia mohli dievča odviezť do zahraničia, pravdepodobne do Nemecka.

"Únoscovia dievčatko naložili do pristaveného osobného auta Volvo XC 90, striebornej farby, registračné značky 8S2 0469," uviedol hovorca. Hľadaná meria 120 až 130 centimetrov a je chudej postavy. Blonďavé vlasy dlhé zhruba do polovice chrbta mala zopnuté do dvoch copov. Na sebe mala ružovú látkovú bundu s podšívkou z bieleho baránka a modré rifle s čiernymi kvietkami, ružovú čiapku so striebornými prúžkami a ružové topánky, uvádza opis polícia.

V súvislosti s únosom dievčaťa polícia tiež pátra po jej matke Zdenke Amalii Mikysková Štolcovej. Podľa kriminalistov má so svojou dcérou zakázaný styk, dievča je zverené práve do starostlivosti babičky. "Po matke unesenej pátrame preto, že je na ňu vydaný súhlas so zadržaním," uviedol hovorca.