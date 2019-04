Koleník na Veľkú noc nešibe, len oblieva: Vymenoval tri ženy, ktoré jeho útoku neujdú

Herec Ján Koleník pred Veľkou nocou neuteká! Narozdiel od mnohých jeho kolegov, ktorí dni voľna využívajú na dovolenku v zahraničí, ostáva doma a sviatky jari si doslova užíva. A to so všetkým, čo k tomu patrí! Ako nám totiž sympaťák prezradil, miluje tradície a užíva si nielen dobré jedlo, no najmä čas strávený s blízkymi. A hoci už nešibe, bez vody sa to predsa len nezaobíde...