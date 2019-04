Robo Opatovský sa rozhodol vylepšiť svoje telo: Drastický spôsob, na ktorý by si trúfol málokto

Najprv zmenil bývanie, teraz životný štýl. Po tom, ako sa Robo Opatovský presťahoval z Dunajskej Lužnej do Skalice, kde buduje pre svoju rodinu nový, modernejší a omnoho väčší dom, učinil spevák ďalšie životné rozhodnutie. Hoci totiž vždy patril k mužom, ktorý dbali o svoj zovňajšok a zdravie, tentokrát zašiel ešte ďalej a pustil sa do čohosi, na čo by si trúfol skutočne málokto!