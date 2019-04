Najlepší Forex simulátor a investícia do vzdelania

Objavte najlepší simulátor na obchodovanie na forexe a investovanie na akciovom trhu. Vyskúšajte investovať zadarmo na demo účte!

Čoho si musíte byť vedomí, keď začnete obchodovať na Forexe?

Medzinárodný trh s menami, nazývaný Forex alebo FX je trh s denným objemom obchodných transakcií vyše 5 biliónov USD. Preto veľa špekulantov a investorov sníva o zbohatnutí za jednu noc. Realita je však odlišná. Veľa obchodníkov prichádza o peniaze lebo nechápu ako fungujú finančné trhy, nemajú skúsenosti alebo si vyberú neregulovaného brokera.

Zopár dôvodov prečo vyskúšať demo

Predtým ako investujete svoj čas a peniaze, odporúča sa vyskúšať si obchodovaní na burze, na simulátore alebo inak povedané demo účte. Demo účet má viacero výhod:

● Skôr ako reálne investujete si najprv vyskúšate obchodovať s virtuálnymi peniazmi

● Môžete si vyskúšať finančné inštrumenty a zistíte, ktoré Vám najviac vyhovujú na obchodovanie

● Jednoducho si môžete vyskúšať, či je obchodovanie na burze niečo pre Vás

Na čo si dať pozor pri výbere brokera

Na Slovensku pôsobí mnoho brokerov, ktorí klientom garantujú budúce zisky a obťažujú ľudí po telefóne, keď im volajú z databáz, ktoré nemusia mať vždy legálny pôvod. Najlepším riešením je začať obchodovať najprv na demo účte a vyskúšať si takto regulovaného brokera ako napríklad Admiral Markets. Budete mať istotu, že ste v bezpečí Vy aj peniaze a že nebudete mať problémy pri výbere.

Viaceré finančné autority v Európe vyhlásili vojnu neregulovaným brokerom. Regulátori ako FCA vo Veľkej Británii alebo NBS na Slovensku dohliadajú napríklad na to aby tu neboli propagovaní brokeri, ktorí sú regulovaní mimo EU.

Ako začať

Pokiaľ chcete investovať na finančných trhoch bezpečne, tak si musíte vybrať seriózneho brokera, vyskúšať obchodovanie na demo účte a musí Vás to baviť. Keď už viete ako na to, prišiel čas začať obchodovať na reálnom účte. Veľa úspešných investorov začalo s nízkymi sumami ale dnes sú príkladom pre mnohých ďalších investorov po celom svete. A to pre začiatočníkov a tiež skúsených profesionálov.

Ukážkovým príkladom je Warren Buffett a jeho známy výrok: “Riskujete, keď neviete čo robíte, volatilita je normálna vec pre každého investora.” Tu je 5 investičných tipov, ktoré Vám môžu pomôcť získať peniaze z počiatočnej investície, ktorú môžeme nazvať aj školným alebo investíciou do vzdelania:

● Investujte len tie peniaze, ktoré si môžete dovoliť stratiť

● Diverzifikujte Vaše investície

● Najziskovejšie investície sú tie, ktoré je jednoduché pochopiť

● Riziko a volatilita sú odlišné veci

● Využite princíp snehovej gule - Začnite čo najskôr

Obchodovanie na burze - Záver

Ak si chcete vyskúšať obchodovanie zadarmo, otvorte si demo účet a zistíte, či sa chcete venovať obchodovaniu aj s vlastnými peniazmi. Nepremrhajte však príliš veľa času na demo účte, v istom bode je potrebné začať obchodovať na tom reálnom. Aj keby malo ísť o nízky vklad, budete prežívať iné emócie ako pri demo účte. Práve vďaka tomu sa budete môcť posunúť zase ďalej.