Krvavé boje o Tripolis: Násilnosti si vyžiadali už 174 mŕtvych

Už najmenej 174 ľudí zahynulo a ďalších 758 osôb utrpelo zranenia v bojoch o ovládnutie líbyjskej metropoly Tripolis. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

V dôsledku násilností v Tripolise a jeho okolí zahynulo podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) aj 14 civilistov a ďalších 36 ich utrpelo zranenia. Vyše 18 000 ľudí pre násilie opustilo svoje domovy. "WHO vyslala do nemocníc, kam privážajú zranených, ďalší sálový personál," uviedol hovorca WHO Tarik Jašarevič.

Boje vypukli 4. apríla, keď jednotky samozvanej Líbyjskej národnej armády pod velením poľného maršala Chalífu Haftara spustili ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v ktorom sídli Vláda národnej jednoty, uznaná Organizáciou Spojených národov.

V bojoch o Tripolis stoja proti sebe Haftarova samozvaná Líbyjská národná armáda a sily spriaznené s medzinárodne uznávanou Vládou národnej jednoty. Okrem pozemných akcií obe strany podnikajú každodenné nálety, pričom sa vzájomne obviňujú z cielenia na civilistov.

Líbya zažíva nepokoje a chaos od povstania podporovaného Severoatlantickou alianciou v roku 2011, počas ktorého bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. Odvtedy sa snažia získať moc a ovládnuť ropné náleziská dve súperiace vlády _ medzinárodne uznaná vláda národného porozumenia sídliaca v Tripolise a konkurenčná so sídlom v meste Tobruk _ a s nimi prepojené ozbrojené skupiny.