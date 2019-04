Na toto Čekovský do smrti nezabudne: Nehoda na akcii, všade striekala krv!

Aj na neho prišiel rad! V markizáckej relácii 2 na 1 sa vystriedalo už viacero známych osobností.

Po spevákovi Mekym Žbirkovi či herečke Diane Mórovej sa zapotil aj hudobník a zabávač Marián Čekovský. Ten pôsobí ako veselá kopa, no vďaka výmyslom Dana Dangla a Adely Vinczeovej mu úsmev z tváre zišiel. ,,Keby som ťa nepoznal, takú ti vrazím,“ povedal Danglovi pri spomienke na nervydrásajúce chvíle kvôli skrytej kamere.

Čekovského pozvali na gastro akciu do jedného z košických podnikov, kam hudobník často chodieva. Okrem prípravy jedál, bolo súčasťou večera aj predvádzanie profesionálnych nožov. Keď Čekyho vyzvali, aby sa prihovoril hosťom, za jeho chrbtom sa začali diať veci. Jeden z kuchárov si pri krájaní "odrezal" prst, stôl zaplavila krv a viacero prítomných odpadlo.

Zhrozený a potom zaliaty Čeky sa však zachoval duchaprítomne a ako prvý sa podujal hľadať odrezaný prst. V štúdiu Adela a Danovi však priznal, že mu v tej chvíli nebolo všetko jedno. „Mne išlo v hlave, že ,kam som sa to zase dostal? Čo je to za životnú situáciu, že strieka tu krv, odpadávajú ľudia?´ To bolo veľmi hnusné v tú chvíľu,“ povedal Čeky. Ako ho nachytali, si určite pozrite v šou 2 na 1 v stredu večer na Markíze.