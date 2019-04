Chlapček ukradol mame holiaci strojček a odišiel za súrodencami: Šokujúci pohľad na ich hlavičky!

Deti sú radosťou pre každého rodiča. No ruku na srdce, niekedy vedia spôsobiť aj poriadny šok. Mamičke z tohto príbehu nebolo všetko jedno a prišlo aj na slzy.

Presne to sa stalo aj Stephanie Leigh, matke troch detí. Jej najstarší syn Teddy si totiž počas chvíľky nepozornosti "požičal" jej holiaci strojček a rozhodol sa vyskúšať ho. Ako však píše portál Ladbible, svoje kadernícke schopnosti si nevyskúšal len na svojej hlave, ale aj na hlavičkách sestry Eloise a mladšieho brata Freddieho. Mamička celý "incident" nahrala na video. To potom zverejnila na Instagrame a okamžite sa z neho stal hit.

"Sú to len vlasy, dorastú," povedala zúfalá mamička vo videu. Rovnako to zopakovali aj malí šibali, ktorí sa najprv svoje nové účesy snažili ukryť. "Ostrihal aj teba?" spýtala sa najmladšieho syna. Ten po chvíli zatajovania nevydržal a priznal farbu. "Trochu," odvetil. Teddy zas bonzol svoju sestričku a na otázku matky, prečo si nechala oholiť hlavičku, pohotovo odpovedal za ňu. "Veľmi chcela, aby som to urobil, tak som to spravil a..." chlapec nedopovedal. Stephanie je každopádne za každú srandu. Po tom, ako sa upokojila, vzala do rúk strojček ona a mládencom ostrihala hlavy dohola. Čo sa stalo s vlasmi ich sestričky, verejnosti neprezradila.