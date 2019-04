Túto ulicu zmenila nadšená Ružinovčanka za pár minút na najkrajšiu v Bratislave: Každý, kto ide okolo, tasí foťák!

Veľká noc klope na dvere! Bratislavčania si okrem rozkvitnutých kríkov a farebných kvetov môžu vychutnať aj netradičnú výzdobu na Ružinovskom sídlisku. Stromy tam zdobia zavesené farebné veľkonočné vajíčka so stužkami. Nový Čas sa bol na netradičnú výzdobu pred bytovkou pozrieť.

Ľudia si spájajú blížiace sa kresťanské sviatky najmä s tradičnými symbolmi baránka, korbáča, zajačika či zdobených vajíčok. Práve kraslice si šibači odnášajú ako výslužku najčastejšie. Vajíčka sú v mnohých kultúrach symbolom plodnosti, života a vzkriesenia a v súvislosti s tým začali ľudia maľovať rôzne vzory a kraslicami sa rozhodli vyzdobiť aj obyvatelia Ružinova okolie ich bytovky.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Priamo pod oknami na Ružinovskej ulici si vytipovali strom, ktorý ovešali farebnými kraslicamil. „Urobila to jedna naša suseda, ktorá má rada prírodu a pracuje s kvetmi. Pekne sa tu o to stará,“ povedala pani Jolana, ktorá dodala, že tradíciu s vajíčkami odštarovali len minulý rok, no u susedov si našla veľkú obľubu a aj okoloidúcim sa táto nevšedná atrakcia rovnako páči.