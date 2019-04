Takto si žila Mária Antoinetta: Vo Versailles sprístupnili komnaty kráľovnej

Komnaty francúzskej kráľovnej Márie Antoinetty na zámku vo Versailles dnes opäť sprístupnia verejnosti. Viac ako dva roky boli zavreté z dôvodu rekonštrukcie.

Mária Antoinetta bola poslednou kráľovnou pred Francúzskou revolúciou. V roku 1793 ju popravili. Preslávila sa honosným životným štýlom a také sú aj jej komnaty vo Versailles.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V januári 2016 ich však uzavreli, aby v nich mohli inštalovať moderný protipožiarny systém a klimatizáciu, ktorá má zabrániť tomu, aby vzácne umelecké diela poškodzovala vlhkosť a zmeny teploty. Otvoriť galériu Balkón Márie Antoinetty vo Versailles Zdroj: getty images

Pracovníci paláca využili tento čas aj na to, aby reštaurovali vybavenie miestností a vrátili im dávny lesk. Či sa im to podarilo, sa môžu návštevníci presvedčiť od dnešného dňa, keď sa opäť môžu pozrieť do kráľovninej spálne, miestnosti pre návštevy, predsiene a izby jej stráží.