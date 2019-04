Poľskí učitelia sa nechcú vzdať: Ich štrajk za vyššie platy trvá už druhý týždeň

V Poľsku pokračuje v pondelok už druhý týždeň celoštátny štrajk učiteľov žiadajúcich vyššie platy.

Vláda pedagógom odkázala, že na splnenie ich požiadaviek nemá dosť prostriedkov, informovala agentúra AP. Poľskí učitelia požadujú 30-percentné zvýšenie miezd, pričom tvrdia, že väčšina z nich zarába menej než pokladníci v obchodných domoch. Pravicová vláda im však ponúkla len 15-percentné zvýšenie a ďalšiu diskusiu odmietla, čím podľa AP jasne naznačila, že v tejto veci dosiahla svoje limity. AP v tejto súvislosti pripomenula, že poľská vláda dáva štedré finančné benefity tradičným skupinám svojich podporovateľov, ako sú početné rodiny či dôchodcovia.

"V štátnom rozpočte na rok 2019 nie je dosť peňazí na to, aby bolo zvýšenie vyššie," uviedla ministerka školstva Anna Zalewska. Štrajkujúci učitelia podľa slov šéfa Zväzu poľských učiteľov (ZNP) Slawomira Broniarza ministerkine slová neprijímajú. "Chceme zarábať primerane a žiť dôstojne," povedal Broniarz, čím podľa AP opäť vyzval na okamžité rokovania.

Väčšina zo státisícov poľských učiteľov pokračuje aj naďalej v štrajku, ktorý zasahuje do chodu škôl i škôlok. Mnohí z rodičov si pre protest učiteľov teraz berú svoje malé deti do práce, prípadne ich nechávajú na starosť starým rodičom. Ani štrajk však nezabránil konaniu záverečných skúšok na základných školách. Tie od pondelka do stredy prebiehajú na takmer 13.000 poľských školách, pričom ich absolvuje zhruba 377.000 žiakov.

V podstate bez problémov prebehli minulý týždeň aj záverečné skúšky na poľských stredných školách nižšieho stupňa. Samotný Broniarz však v piatok varoval, že štrajk by mohol ohroziť májové maturity. Čistý mesačný plat učiteľov v Poľsku sa pohybuje v rozmedzí 1800 až 3000 zlotých (420 až 700 eur). Podľa údajov poľského štatistického úradu vychádzala v krajine v roku 2018 priemerná čistá mesačná mzda na zhruba 870 eur.