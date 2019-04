Prestupová bomba tohto leta: Umtiti do Juventusu za 80 miliónov!

Takýchto zaručených správ bude pribúdať, hoci je letný prestupový termín v európskom futbale ešte riadne ďaleko! Najnovšou takouto bombou je správa o tom, že francúzsky reprezentant Samuel Umtiti (25) zamieri v lete do Juventusu Turín za astronomických 80 miliónov eur.

Odchod majstra sveta z roku 2018 sa skloňoval už minulé leto, ale toto leto to je vraj už isté. Aspoň to tvrdí španielsky AS, ktorý dodáva, že jeho odchod do talianskeho veľkoklubu umožní Barcelone dotiahnuť prestup iba 19-ročného Matthijsa de Ligta, holandského reprezentanta a kapitána Ajaxu Amsterdam. Na tohto mladíka si už Katalánci robia chúťky už dlhšie.

Umtiti síce päť mesiacov laboroval s kolenom, no aj tak patrí rodák z kamerunského Yaoundé k najlepším obrancom na sveta. Spolu s Gerardom Piquem utvoril od jeho príchodu z Lyonu ozajstný pilier barcelonskej obrany.

Juventus si mladého Francúza vyhliadol ako náhradu za Andreu Barzagliho, ktorý už dávnejšie avizoval, že aktuálna sezóna je jeho poslednou vo farbách Juve.