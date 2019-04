Herec Marek Fašiang: Tajné zásnuby s mladučkou Terezou?! Modelka zverejnila tajomnú fotku

Povedala mu áno? Herec Marek Fašiang (33) už takmer rok randí s modelkou Terezou Bizíkovou (20).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Dvojica si svoju lásku užíva naplno, už stihla absolvovať niekoľko dovoleniek a pravidelne sa ruka v ruke ukazujú aj na spoločenských akciách. Na tej poslednej sa kráske na ľavej ruke ligotal prsteň s očkom, ktorý sa dá zaradiť do kategórie zásnubných. Znamená to, že seriálový tatušo pred ňou konečne pokľakol?

Marek Fašiang sa na obrazovkách preslávil v obľúbenom seriáli Oteckovia. Ihneď sa zaradil medzi slovenské sexsymboly a bolo len otázkou času, kedy miesto po jeho boku obsadí nejaká žena. Jeho vyvolenou sa nakoniec stala mladá modelka Tereza Bizíková, ktorá kvôli seriálovému tatušovi dokonca ukončila dlhoročný vzťah s priateľom.

Nasledovala séria dovoleniek a bolo jasné, že Fašiang našiel ženu, akú hľadal. Všetko nasvedčuje tomu, že Marek sa odhodlal na ďalší veľký krok. Pred galavečerom odovzdávania televíznych cien, kam sa vybrala dvojica spolu, totiž modelka zverejnila snímku, na ktorej sa s hercom držia za ruky a na tej ľavej jej svieti prsteň, nápadne pripomínajúci zásnubný. Odbijú páru čoskoro svadobné zvony? „Ja o tom nič neviem a dúfam, že ani Tereza,“ povedal Novému Času so smiechom Fašiang.

Hrajú to na nás?

Celá záležitosť okolo prsteňa je veľmi záhadná. Zatiaľ čo na vlastnej fotografii ho má Tereza umiestnený na ľavej ruke, do budovy Národného divadla už vchádzala s klenotom prehodeným na tej pravej. Je teda možné, že ide o prísne strážené tajomstvo a zaľúbenci zatiaľ o šťastnej novinke hovoriť nechcú.

Isté je zatiaľ len to, že si v súkromí veľmi dobre rozumejú a majú aj rovnaké názory a pohľad na svet. „Iste, dvadsaťročné dievčatá žijú v inom svete ako tridsaťtriroční muži, ale Tereza nie je typická dvadsiatnička. Nie je ako mnohé dnešné dievčatá, ktorých jedinou záľubou je zabávať sa. Vážim si, aké má rodinné hodnoty. Jednoducho nám to spolu funguje, to je všetko,“ priznal v nedávnom rozhovore Fašiang. Mladučká modelka dokonca nedávno nafotila sériu snímok v svadobných šatách, pričom sám Marek uviedol, že by z nej podľa neho bola krásna nevesta.