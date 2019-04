Mayová dovolenkuje vo Walese, krajina je v strehu: Robí tam to, čo pred 2 rokmi?

Po mnohých mesiacoch náročných rokovaní o odchode Británie z Európskej únie si britská premiérka Theresa Mayová dopriala chvíle oddychu. Hovorca vlády v pondelok oznámil, že Mayová je na dovolenke a trávi ju vo Walese, kde sa so svojím mužom Philipom venuje pešej turistike.

Hovorca zároveň poprel, že by predsedníčka vlády uvažovala o vypísaní predčasných volieb, ako to urobila v roku 2017 po veľkonočnej dovolenke vo Walese.

Británia sa so zvyšnými 27 členskými krajinami Európskej únie minulý týždeň na mimoriadnom summite v Bruseli dohodla na odklade brexitu. Pôvodne mala Británia EÚ opustiť 29. marca, potom 12. apríla a teraz dostala čas do 31. októbra s tým, že odísť môže kedykoľvek v tejto lehote, ak sa podarí v parlamente schváliť brexitovú dohodu. Potom, čo bolo jasné, že 12. apríla nenastane brexit bez dohody, prerušili poslanci Dolnej snemovne svoju schôdzu. Veľkonočné pauza začala minulý štvrtok a trvať bude do 23. apríla.

Voľno majú v tomto období nielen poslanci, ale k odpočinku ju využilo aj niekoľko ministrov vrátane premiérky. Podľa hovorcu vlády Mayová na dovolenku vyrazila v nedeľu, do kedy bude ale vo Walese naberať sily na ďalšie brexitové rokovania, hovorca neoznámil. Odmietol tiež, že by predsedníčka vlády počas svojich peších výletov uvažovala o vypísaní predčasných volieb. V roku 2017 totiž Mayová oznámila, že sa budú konať predčasné voľby krátko potom, čo sa vrátila z veľkonočnej dovolenky vo Walese, kde sa vtedy tiež venovala pešej turistike. Jej rozhodnutie vtedy vyvolalo veľké prekvapenie, pretože do tej doby vypísanie volieb vehementne odmietala.

V následnom hlasovaní premiérkina Konzervatívna strana prišla o väčšinu v parlamente. Voľby v roku 2017 boli na počiatku množstva problémov, s ktorými sa v posledných mesiacoch musela Mayová popasovať v snahe presadiť v parlamente brexitovú dohodu. Poslanci ju trikrát odmietli.