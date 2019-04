Bašternák má na krku ďalší problém: Predĺži si pobyt v chládku?

Podnikateľ Ladislav Bašternák, ktorý si už odpykáva 5-ročný trest za neodvedenie dane a poistného, má na krku ďalšie obvinenie.

Ešte v roku 2013 mal zatajiť prevod nehnuteľností v komplexe Five Star Residence, nezaplatiť daň a obrať tak štátnu kasu o 200-tisíc eur. 21. 3. 2017 NAKA obvinila Bašternáka zo zločinu neodvedenia dane a poistného.

Muži zákona kontroverzného biznismena znova obvinili, tentoraz za zločin krátenia dane a poistného. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Bašternák mal ešte pred šiestimi rokmi podať neúplné daňové priznanie. „Obvinený v mene spoločnosti podal na Daňovom úrade Bratislava daňové priznanie k DPH za zdaňovacie obdobie február 2013,v ktorom zatajil uskutočnený zdaniteľný obchod spočívajúci v prevode nehnuteľností,“ uvádza polícia v statuse. Ide o prevod nehnuteľností v bytovom dome Five Star Residence a Bašternák si takto mal krátiť daň vo výške 200-tisíc eur.

Už sedí v Dubnici

Podnikateľa odsúdil súd už v polovici marca za neodvedenie dane a poistného na 5 rokov nepodmienečne. Bašternák sa pred súdom priznal, že je vinný z neoprávneného vypýtania si vratky vo výške 2 miliónov eur od štátu. K päťročnému pobytu za mrežami mu súd nariadil zhabanie majetku, ktorý prepadol v prospech štátu. Nepomohlo mu, že škodu, ktorú spôsobil štátu, dodatočne splatil daňovému úradu a uplatnil si inštitút takzvanej účinnej ľútosti. Trest si už odpykáva vo väzení v Dubnici nad Váhom, ktoré prešlo minulý rok rozsiahlou rekonštrukciou a patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.

Trest sa môže predĺžiť

Teraz mu hrozí, že si pobyt za mrežami v ústave s minimálnym stupňom stráženia ešte predĺži. Ak by súd Bašternáka uznal za vinného aj v druhom prípade, uložil by mu vyšší trest. „V takýchto prípadoch sa ukladá jeden súhrnný trest a to takým spôsobom, že sa najskôr zruší pôvodný trest. Potom sa k nemu pripočíta za druhý trestný čin ďalší trest v rámci najprísnejšej trestnej sadzby z oboch skutkov a znovu sa uloží jeden súhrnný trest za oba trestné činy. Princíp je, že sudca ukladá trest, ako keby naraz odsudzoval páchateľa za oba trestné činy,“ vysvetlil advokát Juraj Bizoň.

Môže dostať až 16 rokov

Róbert Bános, advokát

- Pre prípad odsúdenia i pre zločin krátenia dane a poistného by obvinenému pravdepodobne hrozil súhrnný trest, ktorý by mal byť uložený v rozmedzí 7 - 16 rokov, pričom by bol zároveň zrušený výrok o treste uložený skorším rozsudkom. Pokiaľ by sa ku skutku priznal, alebo by bol iný dôvod na mimoriadne zníženie trestu, mohol by mu byť uložený i súhrnný trest 5 rokov odňatia slobody. Prípadne by súd mohol upustiť od uloženia súhrnného trestu, ak by považoval trest uložený skorším rozsudkom na ochranu spoločnosti a nápravu páchateľa za dostatočný.

Prípad Bašternák

10. 1. 2018 Ladislav Bašternák vrátil daňovému úradu sumu 1,7 mil., ktorú zinkasoval ako vratku.

7. 11. 2018 Okresný súd ho prvýkrát odsúdil na 5 rokov za daňové podvody, podnikateľ vinu priznal, proti rozhodnutiu sa odvolal, začal sa však zbavovať všetkých nehnuteľností.

14. 3. 2018 Krajský súd poslal Bašternáka za mreže na 5 rokov.

15. 3. 2019 Nastúpil na výkon trestu, ktorý momentálne vykonáva v Dubnici nad Váhom.

11. 4. 2019 Pribudlo mu obvinenie za zločin skrátenia dane a poistného vo výške 200 000 eur.