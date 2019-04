Legendy Galis a Tittel o šanciach Slovana v pohárovej Európe: Veľkokluby na Slovensku? Možné to je!

Najslávnejší futbalový klub na Slovensku Slovan Bratislava v sezóne 2018/2019 jasne dominoval. Na majstrovskom tróne nahradil rivala Spartak Trnava. Podľa legendárneho Dušana Galisa (69) ho už do konca sezóny nemá kto poraziť. Ružovo vidí aj pôsobenie Slovana v pohárových súťažiach, k čomu sa pridáva aj bývalý reprezentant Dušan Tittel (52).

„Vedenie investovalo do klubu veľa, čo sa v konečnom dôsledku vyplatilo,“ začal svoje rozprávanie Galis pre Nový Čas. Slovan si do klubovej vitríny vloží v novodobej ére už deviaty slovenský majstrovský pohár (25 celkovo), keď mu ho ligové vedenie odovzdá v poslednom domácom súboji Fortuna ligy. Stane sa tak na novučičkom Tehelnom poli 24. mája po stretnutí s nováčikom zo Serede. „Titul je už realitou. Ja im gratulujem, treba však dodať, že veľa tímov sa v lige oslabilo, takže dominancia ma až tak neprekvapila. Myslím, že to už dotiahnu do konca bez prehry, v tíme je obrovská pohoda. Nemajú s kým prehrať,“ dodal Galis.

Pri otázke o pohárových súťažiach trochu zmenil rétoriku. Napriek tomu však budúcnosť vidí ružovo. „Pohárové súťaže, to už je iný rýchlik, a nie osobný vlak. Tam musíte mať aj určitú mieru šťastia. Keď sa pozerám napríklad na Slaviu, vidím, že chlapci sú na inej úrovni. Majú na to aj slovanisti, ale bude potrebné zmeniť jednu základnú vec. V prípravných zápasoch sa musia popasovať s oveľa kvalitnejšími a hlavne silnejšími súpermi, než s akými hrali doteraz. Potom sa môže pokojne stať, že aj na Slovensku uvidíme také kluby, ako je Chelsea, ktorá bola nedávno v Prahe,“ uzavrel Galis.

„Medzi Slaviou a Slovanom nie je veľký rozdiel. Ja by som im prial v EL minimálne skupinu. Veľa bude závisieť aj od žrebu. Musia však na veľa veciach popracovať, keďže naša liga ich príliš nepreverila,“ myslí si bývalý slovenský futbalista Dušan Tittel.