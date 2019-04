Z titulu mala veľkú radosť aj ikona Slovana Róbert Vittek (37). V drese belasých strávil osem sezón a pred piatimi rokmi dvíhal nad hlavu majstrovský pohár.

Vlani v tíme skončil a vytúženej premiéry na novom Tehelnom poli sa už nedočkal. Teraz by sa to malo zmeniť. Podľa našich informácií sa chystá jeho návrat k belasým. Viťo by mohol absolvovať túto nedeľu proti Ružomberku na trávniku krátku rozlúčku so Slovanom.