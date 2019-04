Finálová bitka pokračuje: Nitra zlomila prekliatie a túži po zlatom obrate

Hokejisti Banskej Bystrice, dvojnásobného majstra za sebou, nevyužili prvý majstrovský mečbal a vo štvrtom súboji na ľade Nitry prehrali po nájazdoch 1:2. Už dnes však môžu Barani na svojom ľade získať zlatý hetrik, ale Corgoni sú odhodlaní sériu ešte zdramatizovať!

Nitrania zlomili bystrické prekliatie, keď po 17 prehrách za sebou s týmto súperom sa konečne tešili z vydretého víťazstva, vďaka ktorému si predĺžili klubovú sezónu minimálne dodnes. Čierna séria s dvojnásobným obhajcom trofeje trvala vyše jeden a pol roka, veď Nitra naposledy zdolala Baranov na ich ľade 8. septembra 2017.

povedal nitriansky útočník Róbert Lantoši. Tím okolo kapitána Branislava Mezeia by rád napodobnil Trenčín z minulého ročníka, ktorý tiež prehrával s Bystricou vo finále 0:3 a napokon si dokázal vynútiť až siedmy rozhodujúci duel.Naši fanúšikovia si to zaslúžia, sú neskutoční. Mal som tu aj kamarátov z Česka a hovorili, že takú atmosféru ešte nikde nezažili, je to ako na anglickom futbale,“ reagoval plný odhodlania gólman Šimboch.