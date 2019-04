Tínedžerská hviezda Oteckov Zuzka Kraváriková: O oblievačke vedia aj susedia

Tínedžerské hviezdy populárneho seriálu Oteckovia sa už na šibačku veľmi tešia. Chlapci na to, ako vyoblievajú svoje staré mamy a mamy, a dievčatá zase na veľkonočné dobroty.

Podľa ich slov tradície treba dodržiavať, a tak s radosťou privítali možnosť nafotiť sa v krásne vyšívaných slovenských krojoch, ktoré mali na sebe oblečené prvýkrát.

Zuzka Kraváriková (18): O oblievačke vedia aj susedia

Naše slovenské kroje sú krásne. Občas ešte vídam kroje na vidieku v menších obciach, hlavne pri tradičných oslavách Veľkej noci. Som veľmi rada, že som si teraz mohla jeden z nich vyskúšať. Dievčatá, najmä v mestách, majú už málo takýchto príležitostí, no niektoré prvky krojov a výšivky sú teraz zase veľmi trendové aj v mestskom štýle, čo sa mne veľmi páči. Veľkonočné sviatky sú naozaj krásne. Doma ich tiež slávime, aj keď teraz už oveľa menej tradičným spôsobom. Kým som bola malá, pripravovali sme výslužky, maľovali kraslice, upratovali a zdobili sme celý byt. Čakala som na šibačov, chodievali kamaráti, spolužiaci. To boli poriadne oblievačky, vedeli o nich všetci susedia. (smiech) Teraz ich trávim s blízkou rodinou, ale oveľa pokojnejšie. Dospeláci chystajú na stoly obložené misy, koláče a iné dobroty a ja pomáham pri prípravách svojim malým sesterničkám, ktoré si to užívajú ako ja v detstve. Neskôr, keď všetko trochu utíchne, chodievame na miesta, ako je táto biofarma, či salaš, potešiť sa pohľadom na mláďatká ovečiek, zajkov, kuriatok. Pre mňa sú tieto sviatky jari aj sviatkami nového života.