Nela Pocisková o návrate do práce: Deti sú mojou najväčšou prioritou

Presne na Veľkonočný pondelok pred rokom porodila Nela Pocisková (28) svoju dcéru Lianku (1). Za dramatických okolností, sama a v aute.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Bol to posilňujúci a silný zážitok, aký už asi nikdy nezažijem, ani nechcem. Ostane mi navždy v pamäti spojený s Veľkou nocou,“ hovorí herečka, ktorá napriek tomu na tieto sviatky nezanevrela. Porozprávala nám, ako ich bude s rodinou tráviť tento rok, aj o tom, aké je to byť mamou na plný úväzok.

Už rok ste dvojnásobnou maminou Hektorka a Lianky. Nechýba vám javisko, na chvíľku vypnúť od bežných povinností?

Mám momentálne krízové obdobie, už mi je doma celkom dlho, malý bude mať v júni už 3 roky, takže to na sebe pociťujem. A hlavne od novembra mi odišla moja jemná záchrana, opatrovateľka, ktorá je inštruktorkou lyžovania, a teraz v apríli sa vrátila späť. Filip je momentálne veľmi pracovne vyťažený. Za posledných päť mesiacov som si uvedomila, že nie je dobré byť stále doma, lebo už toľko nevládzem, som podráždená, nevyspatá, nonstop dokola to isté. Ale každá mamička to má asi rovnaké. Takže by som aj prijala nejakú prácu, no Lianka je stále maličká, tak ju nechcem úplne odstaviť. Deti sú mojou najväčšou prioritou. Sem-tam si však odbehnem a, samozrejme, mi v neposlednom rade pomáha aj rodina, mamina, tatino a Filipovi rodičia. Nemôžem to však využívať pravidelne, aj oni majú veľa práce. Mám fantastickú rodinu, na ktorú sa môžem vždy spoľahnúť.

Mamičkám na materskej sa vraj zúži slovník na slová ako papať, cikať, plienka...

Veru zúži. (smiech) Som úplne jasný príklad toho, že kvôli materstvu neviem povedať jednu normálnu a súvislú vetu. Čo čakáte, keď celý deň riešite, ňuňu, ďuďu, haf-haf, gugu... Stále ste s deťmi sama, tak vám trošku „zahrabkáva“. Som patrične „vykojená“, mám veľký deficit rozprávania, som osprostená a prijala by som nejakú ďalšiu vysokú školu, aby som sa cítila, že mám aj nejaký rozum. (smiech)