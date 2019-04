Trump radí spoločnosti Boeing: Toto by ste mali urobiť so svojimi lietadlami!

Prezident USA Donald Trump ponúkol v pondelok spoločnosti Boeing, vyrábajúcej problémové lietadlo typu 737 MAX, nevyžiadanú radu.

Trump na Twitteri napísal, že keby bol poverený riadením spoločnosti Boeing, "OPRAVIL" by lietadlo, "dodal mu nejaké ďalšie skvelé prvky a ZMENIL by ho na iný typ s novým obchodným názvom". Prezident doplnil tweet slovami: "Žiaden produkt neutrpel také škody ako tento." Šéf Bieleho domu, ktorý dáva svojim hotelom, golfovým ihriskám a budovám názov obsahujúci meno Trump, v tweete štipľavo uviedol: "Veď čo už ja do pekla viem o dávaní obchodných názvov, možno nič (ale stal som prezidentom!)."

Letecké spoločnosti a krajiny po celom svete vyradili Boeing 737 MAX z prevádzky alebo tomuto typu zakázali lietať vo svojom vzdušnom priestore po minulomesačnej havárii stroja aerolínií Ethiopian Airlines, pri ktorej zahynulo všetkých 157 ľudí na palube vrátane štyroch Slovákov. Rovnaký model stroja sa zrútil aj vlani v októbri do Jávskeho mora pri pobreží Indonézie a o život prišlo 189 ľudí, pripomenula tlačová agentúra AP. Americký prezident kedysi vlastnil aerolínie s názvom Trump Shuttle, ktoré fungovali len krátko.