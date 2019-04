Počas veľkonočných sviatkov vypravia železnice viac vlakov: Mimoriadne rýchliky aj posilové spoje

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) v období nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov posilňuje dopravu.

Počas sviatočného obdobia vypraví spolu dva mimoriadne rýchliky, osemnásť posilových vlakov a posilní aj 27 vlakov InterCity (IC) o 29 vozňov, informoval v pondelok národný osobný vlakový dopravca.



"Prvý mimoriadny rýchlik 11609 (Bratislava hl. st. 13:49 - Košice 19:46) pôjde v stredu 17. apríla. Opačným smerom sa cestujúci môžu odviezť v utorok 23. apríla druhým mimoriadnym vlakom R 11610 (Košice 14:14 - Bratislava hl. st. 20:16)," uviedol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Oba mimoriadne rýchliky, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky, budú zostavené z desiatich vozňov 2. triedy.



"Posilové vlaky, ktoré sú zapracované v aktuálne platnom cestovnom poriadku, budú premávať od štvrtka 18. apríla do pondelka 22. apríla," priblížil Kováč. Posilnené IC vlaky pôjdu od utorka 16. apríla do piatka 19. apríla a od pondelka 22. apríla do stredy 24. apríla. Cestovný poriadok mimoriadnych vlakov a kompletný prehľad posilových vlakov sú zverejnené na stránke slovakrail.sk v aktualitách.



Na základe technických možností bude dopravca operatívne posilňovať vybrané pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os. "ZSSK vzhľadom na zvýšený záujem o cestovanie v tomto období odporúča cestujúcej verejnosti, aby si cestovné doklady zaobstarala v dostatočnom časovom predstihu," upozornil Kováč.