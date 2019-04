Nestrácajú nádej: Aj po skoro šiestich rokoch veria v záchranu unesenej zdravotnej sestry

Zdravotnú sestru z Nového Zélandu zadržiava v Sýrii už takmer šesť rokov teroristická organizácia Islamský štát (IS), potvrdil v pondelok minister zahraničných vecí Nového Zélandu.

Z obavy o jej život udržiavali túto informáciu v tajnosti. Stav 62-ročnej zdravotnej sestry a pôrodnej asistentky Louisy Akaviovej nie je známy. Jej zamestnávateľ, Medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC), však uviedol, že podľa očitých svedkov by mohla byť nažive.

Prvý raz o Akaviovej informovali v nedeľu americké noviny The New York Times a ukončili tak viac ako päťapolročné mlčanie, ktoré stanovila vláda Nového Zélandu spolu s Červeným krížom a v spolupráci so zahraničnými médiami. Po kolapse Islamského štátu vzrástli nádeje, že sa Akaviovú spolu s jej dvomi sýrskymi šoférmi, ktorých spolu uniesli, podarí nájsť. Podľa vyhlásenia ICRC ju v decembri pravdepodobne videli najmenej dvaja svedkovia na klinike v meste Súsa, v jednej z posledných základní IS. Spozorovali ju údajne aj v rokoch 2016 a 2017.

"Naďalej spolupracujeme (s Červeným krížom) na jej nájdení a oslobodení," uviedol novozélandský minister zahraničných vecí Winston Peters. Ako pokračoval, Nový Zéland opakovane vysielal do Iraku a Sýrie členov špeciálnych jednotiek, aby sa pokúsili Akaviovú nájsť a zistili možnosti na jej záchranu.

Louisu Akaviovú uniesli v roku 2013 v severozápadnom sýrskom meste Idlib. Za jej prepustenie pravdepodobne žiadali výkupné a mohli ju tiež použiť ako ľudský štít. Vláda Nového Zélandu ju istý čas považovala za mŕtvu. Je však nádej, že vďaka jej medicínskym znalostiam ju únoscovia ušetrili.